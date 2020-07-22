1.2 亿芯公里大单：中国移动 2020 年光缆集采击穿 “地板价”

万众瞩目的中国移动 2020 年 - 2021 年普通光缆集采公布中标候选人，最终长飞、富通、亨通等 14 家厂商中标。

在 5G 需求的推动下，本次集采规模相较于去年，由 1.05 亿芯公里增长到 1.192 亿芯公里，同比增长约 13%。看似今年的蛋糕更大了，但味道却更苦涩了。

一直以来，光纤是厂商赚取利润的大头，在经历了去年光纤价格由 60 多元直接腰斩至 30 多元之后，中国移动今年光纤集采价格继续下挫，来到了不足 20 元，厂商的利润空间进一步压缩。

虽然正值盛夏，但对于正处于低谷的光纤光缆厂商而言无疑是雪上加霜。就本次集采而言，价格的继续下探是有预期的，由买方市场决定；另外，在集采规模增长的情况下，中国移动较大幅度下调最高投标限价，厂商也能够预期价格的进一步下调。

不过最后的中标价格，仍出乎部分厂商的预期，产业链相关人士用 “很残忍”来形容本次集采的价格竞争。

意料之中，预想之外

从 2018 年下半年开始，行业内的话题始终离不开 4G 覆盖基本完成，FTTH 建设进入尾声，导致供需关系反转，而 2019 年中国移动普通光缆的集采价格也印证了这样的说法，后续中国电信、中国联通的集采也一直延续着低价的状态。

进入 2020 年，5G 规模部署之年，预计到今年年底将开通超过 60 万座，覆盖全国所有地级以上城市。“5G 的竞争是光通信基础设施的竞争”，同时叠加 “新基建”的发展机遇，光纤光缆厂商都在翘首以盼，迎接新一轮的需求。

本次集采规模也如愿获得增长，但规模的增长并不意味着集采价格也会同步。根据中国通信企业协会国内光纤光缆市场会议数据显示，2019 年国内光纤的平均产能利用率为 66%，整个行业仍处于买方市场，价格竞争在短时间内难以避免。野村证券在中国移动发布普缆招标公告后表示：“中国移动的招标策略与去年类似，分配最多的市场份额予最大的三间公司，这会逼使光缆供应商互相竞争，并使价格有下行的压力。”

预想之外的是，本次集采的竞争如此激烈，部分中标厂商甚至可能出现亏钱接订单的现象。常年在中国移动光缆集采中排名前五的几家厂商成绩并不理想，价格竞争的血腥程度可见一斑，可能需要在后续电信和联通的光缆集采中找回相应份额。

挑战机遇并存的 5G 时代

如前所述，本次集采的背景是在 5G 开始规模部署的阶段，集采规模的增长给了整个产业链信心。虽然价格仍处于低位，不过 5G 建设是一个长周期的过程，未来 3-5 年都将是规模部署阶段，需求将持续稳定增长，当供需关系稳定后，价格和需求终将形成动态平衡。

CRU 也指出，尽管与 FTTx 相关的需求持续减弱，但中国在政策层面要求加快 5G、大数据中心等新型基础设施的建设，国内三大运营商也大幅增加 5G 相关资本开支，这些都为光缆的需求增长提供了进一步的上升空间。在这样的背景下，CRU 上调了 2020 全年中国市场的需求预期，预计需求下降 5.7%，而在 2 月份 CRU 给出的预期是下滑 9%。

这些对中国的光纤光缆厂商而言都是积极的信号。不过，现阶段在短期内光纤光缆的价格仍将维持的低位，这对于厂商的利润而言是一大挑战，因此厂商需要进行全新的战略布局，提质增效。

一方面是要进行产品创新，不断提升研发能力，提升工艺，降低成本，例如 G.654.E、特种光纤等等；另一方面，扩展领域，例如参与 5G 前传竞争，C-RAN 组网需要大量低成本 WDM 设备和大量 10G、25G、50G 光模块，目前多家光纤光缆厂商，通过自研或并购的形式参与其中，并在集团、省公司层面的集采中获得不错的份额。

除此之外，5G 开启万物互联的时代。例如在工业互联网方面，光纤光缆厂商可凭借自身在制造业的经验和工业数据优势，同时依托 5G 大带宽、低时延、高可靠的特性，打造 5G + 工业互联网解决方案，一方面提升数字化能力，降低厂商的生产经营成本；另一方面形成可交付的解决方案后，赋能各行业制造业数字化转型，从而获得业绩增长。

综合来看，在未来很长一段时间内，厂商仅靠主营光纤光缆业务将很难回到以往的高速增长状态，更关键的是要在原有技术能力的基础之上，打造差异化能力，并形成核心竞争力，以创新求发展，迎接 5G 时代的机遇和挑战。