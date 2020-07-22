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中国首辆火星车正式发布！

2020/7/22 14:16:18来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月22日消息 央视新闻报道，今天，中国火星探测工程正式对外发布 “中国首次火星探测任务天问一号 1:1 着陆平台和火星车”。在即将实施的我国首次火星探测任务 天问一号中，火星车将承载火星表面巡视探测等重要使命，为中国打开火星之门！

视频观看：点此链接

到达火星后，火星车将在火星表面工作90多天，除了要进行探测作业，还会将它在亿万公里之外的所见所闻传回地球，帮助我们认识火星、了解火星。那么火星车在火星上到底是如何工作的呢？

火星车最引人瞩目的就是竖立在前端的桅杆，顶端的方形设备就像机器人的脑袋。而顶端的方形盒子，就是火星车的“眼睛”，上面有帮助火星车避开障碍来实施前行实时探测的全景相机，还有识别矿物质成分的多光谱相机。

在火星车上，还装有4个“大翅膀”，这正是太阳能电池板。除此之外，火星车还配有探测雷达、磁场探测仪和气象测量仪，可以对火星进行全方位的探测。

和火星车一起亮相的还有1∶1着陆平台，我国首次火星探测任务中它将搭载火星车着陆到火星地表，迈出中国火星探测的第一步。

着陆平台，也叫着陆器，和火星车加起来是1300公斤，它载着火星车要完成进入大气减速下降、落火、延伸坡道，随即火星车就可以走到火星表面，开展探测作业。

着陆平台载着火星车，从进入火星大气层到降落到火星地表只有短短七八分钟，却被人们称为“恐怖7分钟”，因为这过程中电磁信号是完全被屏蔽掉的，要完全依靠着陆器的自身本事。

IT之家了解到，中国行星探测任务命名为 “天问系列”，首次独立自主火星探测任务命名为 “天问一号”。“天问一号”由轨道器、着陆器、巡视器三个部分组成，总质量约 5 吨。“天问一号”火星探测任务将一次性完成 “绕、落、巡”三大任务，这也标志着我国行星探测的大幕正式拉开。

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关键词：火星车天问一号

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