Redmi K30 Pro 变焦版 DxoMark 相机评分公布：120 分，前十

IT之家7月22日消息 今日下午，DxoMark 正式公布了 Redmi K30 Pro 变焦版的摄像头评分。Redmi K30 Pro 变焦版相机总体得分为 120 分，照片得分为 129 分，视频得分为 101 分。

K30 Pro 变焦版在 DXOMARK Camera 的总体得分为 120 分，在我们的智能手机图像质量排行榜中排名前十。

IT之家了解到，DxoMark 公布的 Redmi K30 Pro 变焦版摄像头主要规格为：

主摄像头：6400 万像素 1/1.72 英寸 Quad Bayer 传感器，等效 26 毫米镜头，相位检测自动对焦（PDAF）和光学影像防抖（OIS）

远摄镜头：800 万像素 1/4.0 英寸传感器，等效 80 毫米（3 倍光学变焦）镜头，相位检测自动对焦（PDAF）和光学影像防抖（OIS）

超广角镜头：1300 万像素 1/3.0 英寸传感器，等效 16 毫米镜头

深度：200 万像素传感器

双色 LED，双色闪光灯

视频：8K 4320p 24/30fps、4K 2160p 30/60fps、1080p 30/60/120/240fps（测试时的设置为 2160p/30fps）

视频：陀螺仪电子影像防抖和 4K 模式下的自适应帧率切换

以下为 DxoMark 的相机评分排行（官网暂未更新）：