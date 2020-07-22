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Redmi K30 Pro 变焦版 DxoMark 相机评分公布：120 分，前十

2020/7/22 14:44:29来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家7月22日消息 今日下午，DxoMark 正式公布了 Redmi K30 Pro 变焦版的摄像头评分。Redmi K30 Pro 变焦版相机总体得分为 120 分，照片得分为 129 分，视频得分为 101 分

K30 Pro 变焦版在 DXOMARK Camera 的总体得分为 120 分，在我们的智能手机图像质量排行榜中排名前十。

IT之家了解到，DxoMark 公布的 Redmi K30 Pro 变焦版摄像头主要规格为：

  • 主摄像头：6400 万像素 1/1.72 英寸 Quad Bayer 传感器，等效 26 毫米镜头，相位检测自动对焦（PDAF）和光学影像防抖（OIS）

  • 远摄镜头：800 万像素 1/4.0 英寸传感器，等效 80 毫米（3 倍光学变焦）镜头，相位检测自动对焦（PDAF）和光学影像防抖（OIS）

  • 超广角镜头：1300 万像素 1/3.0 英寸传感器，等效 16 毫米镜头

  • 深度：200 万像素传感器

  • 双色 LED，双色闪光灯

  • 视频：8K 4320p 24/30fps、4K 2160p 30/60fps、1080p 30/60/120/240fps（测试时的设置为 2160p/30fps）

  • 视频：陀螺仪电子影像防抖和 4K 模式下的自适应帧率切换

以下为 DxoMark 的相机评分排行（官网暂未更新）：

image.png

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关键词：Redmi相机

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