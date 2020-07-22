OPPO Find X2 Pro/Reno3 5G 版在日本上市

7 月 22 日消息，OPPO 昨天宣布将通过日本运营商 KDDI 和软银（SoftBank）正式销售 5G 智能手机产品，OPPO 首款旗舰级 5G 手机 Find X2 Pro 将于 7 月 22 日起在 KDDI 全渠道开售，而 OPPO Reno3 5G 版则将于 7 月 31 日起在软银全渠道开售。

据了解，日本手机市场是由运营商主导的高端成熟市场。目前，日本业界正致力于全力加速 5G 大规模商用落地，其中 KDDI 与软银都是当地积极引领 5G 发展的领先运营商。预计到 2021 年，日本主要运营商将大规模普及 5G 网络，运营商手机的主要采购方向也已随之向 5G 产品转换。

自 2018 年进入日本以来，OPPO 已发布过多款智能手机产品。2019 年 10 月 OPPO 面向日本市场打造了首款定制产品 OPPO Reno A，根据日本市场的需求，加入了 IP67 防尘防水功能和 FeliCa 移动支付功能。

OPPO 副总裁、全球销售总裁吴强表示：“日本一直是 OPPO 非常重视的海外市场之一。两年来，我们始终坚持本地化的产品定制、品牌及产品沟通，不断满足日本消费者与合作伙伴对手机设计与技术的严格要求。随着 5G 时代的到来，OPPO 也在持续深化与 KDDI、软银等领先运营商伙伴的合作，在 7 月份实现 OPPO 两款 5G 手机的首售。接下来，OPPO 将继续为日本消费者带来领先的 5G 产品、技术与生态服务，并紧密携手本地的运营商合作伙伴，共同推动 5G 万物互融的实现。”