苹果为自家 App Store 辩护：其他数字平台也抽成 30%

苹果公司 CEO 蒂姆 · 库克（Tim Cook）将在下周一与亚马逊、Facebook 和谷歌的 CEO 一起出席美国国会众议院司法委员会的听证会，此次听证会是针对大型科技公司的反垄断调查的一部分。

对库克来说，预计这次听证会上的提问将会集中在苹果公司的 App Store 应用商店上，这是 iPhone 用户下载安装软件的唯一途径。开发商多年来一直都指责苹果公司存在反竞争行为，这种指责集中在该公司对数字商品销售收入抽成 30%，以及要求开发商使用该公司自己的支付系统购买数字商品等商业行为。



苹果公司周三提出了一些理由来为 App Store 辩护，这些理由可能会成为库克下周证词的组成部分。据苹果公司委托分析集团进行的一项研究发现，其 App Store 应用商店的收费和商业行为与谷歌 Play 应用商店和亚马逊 Appstore 应用商店等其他数字平台基本一致。但苹果公司表示，周三发布的这项研究结果并非库克将在下周一听证会上发言的预告。

“与 App Store 最相似的数字平台——如其他应用商店和视频游戏数字平台等——收取的佣金费率一般都在 30% 左右。”这项研究的作者写道。

这项由苹果公司支持进行的研究有四个主要发现：

- 大多数应用商店对数字商品收取的佣金费率均为 30%；

- 零售商、旅游预订服务和其他平台收取的佣金费率可能超过 30%；

- 通过应用商店分发软件的成本低于通过实体零售商分发的成本；

- 其他应用商店和数字平台经常要求用户使用其应用内支付机制，并禁止卖家将买家引导到另一个平台来完成交易。

众议院对大型科技公司的调查不会导致执法行为，但可能会刺激国会立法，从而限制苹果公司和其他大型科技公司。此次调查是在 2019 年 6 月宣布的，很可能会带来新的拟议立法，而收集 CEO 证词是完成调查以前的最后步骤之一。库克此前曾在 2013 年出席参议院召开的听证会，讨论苹果公司的税收政策。

App Store 应用商店苹果公司最重要的服务之一，虽然该公司并未提供有多少服务收入直接来自 App Store 的具体数据，但对该公司来说，服务业务是一个正在迅速增长的部门，在 2019 年中为其创造了 460 亿美元的营收，占公司总营收的 18%。随着 iPhone 销售陷入停滞状态，服务业务被投资者视为苹果公司的增长 “引擎”。

让开发商感到不满的不仅是苹果公司抽成 30%，还有其他一些做法，包括该公司可以利用 App Store 应用商店中有关未来趋势的数据来开发应用或功能，与开发商展开竞争等。开发商还批评苹果公司的审查程序不透明，这可能会导致应用由于程序员认为不够好、或出于不公平的原因而被删除。

此外，苹果公司还面临着欧盟委员会对 App Store 应用商店和 Apple Pay 支付服务的调查。