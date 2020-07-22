苹果 iPhone Apple Pay 江苏交通一卡通 · 苏州常见问题解答

IT之家 7 月 22 日消息 今天，苹果 iPhone 手机新增支持「江苏交通一卡通 · 苏州」，这是一张交通联合卡，免服务费，最低使用需充值 10 元。现在苏州市民卡官方带来了关于江苏交通一卡通 · 苏州 Apple Pay 常见问题解答。

Apple Pay 快捷交通卡可以在那些地方使用?

全国 300 多个城市可以使用，具体城市请在智慧苏州 APP【交通一卡通】查询最新可使用的城市。

Apple Pay 快捷交通卡当前是否支持学生月票卡、企业卡等卡种的功能?

目前 Apple Pay 快捷交通卡仅支持普通卡，暂不支持学生月票卡、企业卡等卡种的功能。

使用 Apple Pay 快捷交通卡，可以享受公共交通本地乘车优惠吗?

本市范围内公交：苏州市区 6 折、张家港市 9.5 折、常熟市 8 折、昆山市 9.5 折；轨道交通：9.5 折；有轨电车：7 折。

其他城市：公交：无锡市 6 折、常州市 6 折、江阴市 6 折、宜兴市 6 折、溧阳市 8 折、金坛市 8 折；地铁：无锡地铁 9.5 折，常州地铁 9.5 折，其他城市请参考当地互联互通政策。

使用 Apple Pay 快捷交通卡可以加载苏州公共自行车功能吗？

不可以。

使用 Apple Pay 快捷交通卡时，设备是否需要有电?

IT之家获悉，使用 Apple Pay 快捷交通卡上下车刷卡或进出站刷卡时，建议尽量保证手机电量充足。另外，在装有最新版 iOS 且 * 兼容的 iPhone 上，当 iPhone 需要充电时，快捷交通卡可借助备用电量使用长达五个小时。在 iPhone 需要充电时，您可以按下侧边按钮，检查快捷交通卡是不是处于可用状态。频繁进行这个操作可能会大幅减少快捷交通卡的备用电量。如果您选择将 iPhone 关机，则无法使用备用电量。

* 兼容的 iPhone

iPhone SE（第 2 代）

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

使用 Apple Pay 快捷交通卡是否需要网络环境支持?

使用 Apple Pay 快捷交通卡支付时，采用的是 NFC 近场支付方式，不需要网络连接即可完成刷机支付；但在进行开卡、充值、删卡、把卡放到云端、显示地铁交易站点名称等操作时需要网络。

使用 Apple Pay 快捷交通卡有刷卡姿势要求吗?

NFC 感应区处于 iPhone 顶部，为确保交易成功，请在刷卡时将 NFC 感应区域尽量贴近地铁闸机读卡器或公交读卡器读卡区域。

如手机丢失，能否挂失 Apple Pay 快捷交通卡并获得退款?

Apple Pay 快捷交通卡和实体交通卡一样，为不记名卡，若手机丢失，不支持卡片挂失和电子钱包余额找回，因此妥善保管设备。可以在 iCloud.com 上的 “查找我的 iPhone”中使用 “丢失模式”如果丢失的设备正常联网，通过开启 “丢失模式”将设备中的交通卡进行远程冻结；通过使用 “移除所有卡片”，将设备中的交通卡迁移到云端。

由于设备损坏而无法使用 Apple Pay 快捷交通卡，应如何取出交通卡，或申请退款? 客户须在苹果零售店或苹果授权服务商进行设备维修。维修后，若在设备中或者云端无法找回原有交通卡，客户可以拨打 AppleCare 400-666-8800 热线进行咨询，并提交退款申请（若维修符合退款条件）。

Apple Pay 的最低硬件要求是什么？

iPhone：iPhone 6s，iPhone 6s Plus 或者更新版本

Apple Watch：Apple Watch Series 1 或更新的版本。

开通 Apple Pay 快捷交通卡需要额外收费吗?

开通 Apple Pay 快捷交通卡不需要支付额外费用。开通交通卡时需要支付 20 块可退服务费。当完成卡片实名认证，30 天后可申请服务费退费。

开卡失败如何处理？

一般这种情况是因为用户网络连接不良导致。处理方式：

检查扣费是否成功：先到银行或第三方支付 APP 确认钱有没有被扣。如果没有被扣的话，说明之前的开卡失败没有造成扣费，等到网络顺畅的时候重新开卡即可。

若 Apple 钱包 app 内开卡：

进入钱包 App 内，选择苏州市民卡，1. 确认是否存在 “待确认的购买项”并点击 1.1“下一步”继续加卡流程以完成该订单。1.2 若无法点击 “下一步”，请联系客服寻求帮助或者在苏州市民卡 App 内递交客服查询订单。2. 若显示 “已退款的购买项”，那么该订单的金额已原路退回至扣款银行卡，因银行间的退款流程差异，到账时间略有差异，请以到最终账时间为准。若在苏州市民卡 app 内开卡：找到正在开卡中的临时页面，查看交易记录，在相应卡片下，选择交易记录。确认开卡记录状态：若当前状态显示开卡中，请耐心等待；若 2 小时之内开卡失败，开卡金额会原路退还；若状态为退款失败，请选择反馈按钮，并发聩问题，客服将跟进解决。

充值失败如何处理?

一般这种情况是要因为用户网络连接不良导致。处理方式：

检查扣费是否成功：先到银行或第三方支付 APP 确认钱有没有被扣。如果没有被扣的话，说明之前的充值失败没有造成扣费，等到网络顺畅的时候重新充值即可。

查看交易记录，在相应卡片下，选择交易记录，确认充值记录状态：若当前状态显示充值中，请耐心等待；若 2 小时之内充值失败，充值金额会原路退还；若状态为退款失败，请选择反馈按钮，并发聩问题，客服将跟进解决。

Apple Pay 快捷交通卡充值，如何领取发票?

客户可以在智慧苏州 APP 内开充值的电子发票。APP 内开票路径：“便民服务 “，”电子发票 “，选择业务，输入卡号即可。卡号可以在智慧苏州 app 的 apple pay 交通卡里，长按卡号可以直接复制。

使用 Apple Pay 快捷交通卡刷卡不成功怎么办?

设备开机了吗？

客户的刷卡姿势正确吗：NFC 感应区处于 iPhone 顶部，为确保交易成功，请在刷卡时将 iPhone 顶部（NFC 感应区域）尽量贴近地铁闸机读卡器或公交读卡器。使用手机其他部分刷卡可能导致交易不能正常完成。

卡片余额足够吗：新型互联互通最低余额为 0 元，开启地铁或公交车交易一般为当地最低票价。如果卡片余额不足，客户充值后再进站或上车就行了。具体最低卡片余额请咨询当地公共交通运营机构。

其他情况：本地地铁车站的站台工作人员将通过读取设备中的卡片状态帮助客户解决问题。

持续发生：请联系苹果零售店或 AppleCare 排查设备硬件问题。

客户如何查看近期交易数据的相关记录？

客户可在钱包 APP 卡片正面查询最近的 50 条交易记录，可实时查询当天记录。限制条数，不限制日期。

客户使用 Apple Pay 快捷交通卡遇到扣费异常问题如何处理？客户在智慧苏州 iOS APP 内：找到相应卡片并点击卡片，选择”意见反馈”，提供钱包 App 的交易记录截图。

退卡时是否需要支付额外手续费？

不需要。20 元的可退服务费与卡内余额可全额退还。

为什么钱包 APP 里面所有的卡片突然消失了？

Apple Pay 的卡片是和受密码保护的 iCloud ID 账户绑定的。如果用户进行以下操作，会导致设备中所有卡片自动从设备中被移除至 iCloud 云端：

登出 iCloud 账号

移除手机密码

抹除所有内容和设置

若卡片加载在 Apple Watch 上，如何解绑 Apple Watch

请检查是否执行过上述动作，如果还有疑问，请联系 AppleCare 热线 400-666-8800 寻求协助。

客户如何退卡退资？

如果客户希望退卡退款，需下载智慧苏州 iOS APP，按相关退卡退款步骤处理。注意：目前开卡后 30 天才可以进行此操作。