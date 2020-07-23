微软多数业务营收强劲增长：全球居家停摆的大赢家 ！

尽管新冠疫情给全球主要经济体都带来了明显冲击，诸多实体行业因此损失惨重，但却给科技巨头微软的诸多业务都带来了提振。作为这个财报收益季第一个公布业绩的科技巨头。微软的财报吸引了市场的诸多关注。在今天公布的第二季度财报，微软绝大多数业务营收都迎来了强劲增长，迎来了一个丰收财季。

截止 6 月 30 日的第二季度（微软的第四财季），微软实现营收 380.3 亿美元，同比增长 13%，高于市场预期的 365 亿美元；第一季度微软营收增长了 15%。当季净利润 112 亿美元，同比下滑 15%。每股收益 1.46 美元，高于市场预期的 1.34 美元。

净利润下滑是因为当季微软计入了关闭实体店业务的 4.5 亿美元相关支出，关闭了 Mixer 视频游戏直播业务，收购了软件自动化公司 Softmotive、网络安全公司 CyberX（1.65 亿美元）、通讯软件公司 Metaswitch 等诸多创业公司。

过去这个财年，微软财报全年营收 1430 亿美元，实现利润 442.8 亿美元，双双创下了历史新高，同比分别增长 14% 和 13%。新冠疫情非但并没有冲击到微软业绩，反而给微软的云服务、Windows 和生产力业务需求都带来了提振。

当季微软 “智慧云”部门营收 134 亿美元，同比增长 17%，高于市场预期的 131 亿美元。微软并不单独公布 Azure 公有云业务的具体业绩，而是和服务器、GitHub、SQL 等业务一道列在 “智慧云”业务部门。微软表示，Azure 业务营收同比增长 47%（不过增速放缓，上一季度为增长 59%），当季商业合同同比增长了 12%。

过去这个财年，微软商业云服务营收首次突破 500 亿美元。这是微软自 2014 年纳德拉上任之后开始向云服务进行战略转型的一个里程碑。如今云业务已经占据微软总营收的 35%，Azure 公有云业务在全球云服务市场份额仅次于亚马逊的 AWS。

在疫情停摆期间，企业的远程办公更需要公有云服务的支持，也给 PC 市场和生产力软件需求带来明显提振。IDC 数据显示，今年第二季度全球 PC 出货量同比强势增长 11%，一扫过去数年 “后 PC 时代”的疲软势头。

受这一市场需求提振，微软当季 “更多个人计算”部门当季营收 129 亿美元，同比增长 14%，高于分析师预期的 114.8 亿美元。该部门包括了 Windows 业务、Xbox 游戏主机以及 Surface 等硬件业务。Windows 消费者授权当季业务营收增长了 34%。全球大规模居家也给微软的 Xbox 游戏内容和服务业务带来了需求，当季这一业务营收增长了 65%。

此外，包括 Office、LinkedIn 和 Dynamics 业务的 “生产力与业务流程”部门当季营收 118 亿美元，同比增长 6%，但低于市场预期的 119.1 亿美元。当季微软唯一下滑的业务是互联网搜索广告业务，当季下滑 18%。

虽然当季业绩大丰收，但微软股价盘后却小幅回吐，这主要受微软当前季度营收增长目标低于市场预期影响。

据路透社报道，微软决定在全球范围内裁员数千人，主要涉及到海外地区的营销和销售团队。目前微软在全球拥有 12 万员工，其中 19% 是营销和销售团队员工。此前微软已经决定关闭实体零售店业务，计入 4.5 亿美元的支出，但当时微软表示不会进行裁员。

其中，当季营收增长了 10% 的 LinkedIn 也决定全球裁员 960 人，裁员比例 6%。LinkIn 此次裁员主要涉及到全球销售和人才招聘业务，CEO 罗斯兰斯基（Ryan Roslansky）解释说，新冠疫情危机影响到了全球企业的招聘需求，公司需要确保精力和资源专注于最具战略意义的优先业务。