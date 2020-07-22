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Slack 向欧盟投诉微软：Microsof Teams 涉嫌不正当竞争

2020/7/22 22:06:17来源：新浪科技作者：李明责编：西瓜/实习评论：

北京时间 7 月 22 日晚间消息，据国外媒体报道，美国企业办公通讯软件初创公司 Slack 今日表示，已向欧盟委员会投诉微软，指控后者存在不正当竞争行为。

Slack 在投诉书中称，微软滥用其市场主导地位，通过将其团队协作通信产品 Microsoft Teams 与其广受欢迎的 Office 办公软件相捆绑，消除了对该产品的竞争。Slack 称，微软这一举动意味着，有数百万人被迫安装 Microsoft Teams 这款产品，且无法删除它。

Microsoft Teams 是一款基于聊天的智能团队协作工具，可以同步进行文档共享，并为成员提供包括语音、视频会议在内的即时通讯工具。而 Slack 也运营着类似的产品。

业内人士称，Slack 的这一投诉源于该公司之前遭遇的挫折。Slack CEO 斯图尔特 · 巴特菲尔德（Stewart Butterfield）今年 5 月在接受采访时曾表示：“微软可能不怀好意地专注于杀死我们，而 Microsoft Teams 就是这样做的一款工具。”

尽管如此，巴特菲尔德稍早些时候曾表示，Microsoft Teams 不是 Slack 的竞争对手，尽管该公司在提交给美国证券交易委员会（SEC）的一份文件中将其列为主要竞争对手。

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关键词：微软

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