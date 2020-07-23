微软公布第四财季财报：营收 380 亿美元，净利下降 15%

微软今天发布了 2020 财年第四财季及全年财报。报告显示，微软第四财季营收为 380.33 亿美元，比去年同期的 337.17 亿美元增长 13%；净利润为 112.02 亿美元，比去年同期的 131.87 亿美元下降 15%。微软第四财季调整后每股收益和营收均超出华尔街分析师预期，但其盘后股价仍旧下跌近 3%。

第四财季主要业绩：

在截至 6 月 30 日的这一财季，微软的净利润为 112.02 亿美元，每股收益为 1.46 美元，这一业绩不及去年同期。2019 财年第四财季，微软的净利润为 131.87 亿美元，每股收益为 1.71 美元。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），微软第四财季调整后净利润仍为 112.02 亿美元，比去年同期的 106.20 亿美元增长 5%，不计入汇率变动的影响为同比增长 8%；调整后每股收益仍为 1.46 美元，比去年同期的 1.37 美元增长 7%，不计入汇率变动的影响为同比增长 9%，超出分析师平均预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，29 名分析师此前预计微软第四财季每股收益将达 1.37 美元。

微软第四财季营收为 380.33 亿美元，比去年同期的 337.17 亿美元增长 13%。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），微软第四财季调整后营收同样为 380.33 亿美元，比去年同期的 337.17 亿美元增长 13%，不计入汇率变动的影响为同比增长 15%，这一业绩也超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，26 名分析师此前预计微软第四财季营收将达 365 亿美元。

微软第四财季运营利润为 134.07 亿美元，比去年同期的 124.05 亿美元增长 8%。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），微软第四财季调整后运营利润同样为 134.07 亿美元，比去年同期的 124.05 亿美元增长 8%，不计入汇率变动的影响为同比增长 12%。

第四财季各部门业绩：

微软第四财季来自于产品业务的营收为 181.47 亿美元，相比之下去年同期为 171.03 亿美元；来自于服务及其他业务的营收为 198.86 亿美元，相比之下去年同期为 166.14 亿美元。

2020 财年第四财季，微软生产力和业务流程部门的营收为 117.52 亿美元，高于去年同期的 110.47 亿美元；运营利润为 39.72 亿美元，低于去年同期的 43.44 亿美元。微软第四财季智能云部门的营收为 133.71 亿美元，高于去年同期的 113.91 亿美元；运营利润为 53.44 亿美元，高于去年同期的 45.02 亿美元。微软第四财季更多个人计算业务的营收为 129.70 亿美元，高于去年同期的 112.79 亿美元；运营利润为 40.91 亿美元，高于去年同期的 35.59 亿美元。

第四财季其他财务信息：

微软第四财季总营收成本为 123.39 亿美元，相比之下去年同期为 104.12 亿美元。其中，产品营收成本为 43.70 亿美元，相比之下去年同期为 32.98 亿美元；服务及其他营收成本为 79.69 亿美元，相比之下去年同期为 71.14 亿美元。微软第四财季毛利润为 256.94 亿美元，相比之下去年同期为 233.05 亿美元。

微软第四财季研发支出为 52.14 亿美元，相比之下去年同期为 45.13 亿美元；销售和营销支出为 54.17 亿美元，相比之下去年同期为 49.62 亿美元；总务和行政支出为 16.56 亿美元，相比之下去年同期为 14.25 亿美元。

在第四财季中，微软通过回购股票和派发股息的方式向股东返还了 89 亿美元现金，比去年同期增长 16%。

2020 财年全年业绩：

在整个 2020 财年，微软的营收为 1430.15 亿美元，比 2019 财年的 1258.43 亿美元增长 14%。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），微软 2020 财年营收同样为 1430.15 亿美元，比 2019 财年的 1258.43 亿美元增长 14%，不计入汇率变动的影响为同比增长 15%。

微软 2020 财年的运营利润为 529.59 亿美元，比 2019 财年的 429.59 亿美元增长 23%；不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），微软 2020 财年运营利润同样为 529.59 亿美元，比 2019 财年的 429.59 亿美元增长 23%，不计入汇率变动的影响为同比增长 27%。

微软 2020 财年净利润为 442.81 亿美元，比 2019 财年的 392.40 亿美元增长 13%；不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），微软 2020 财年净利润同样为 442.81 亿美元，比 2019 财年的 368.30 亿美元增长 20%，不计入汇率变动的影响为同比增长 24%。微软 2020 财年每股摊薄收益为 5.76 美元，比 2019 财年的 5.06 美元增长 14%；不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），微软 2020 财年每股摊薄收益同样为 5.76 美元，比 2019 财年的 4.75 美元增长 21%，不计入汇率变动的影响为同比增长 25%。

业绩展望：

微软表示，将在随后召开的财报电话会议中提供业绩展望数据。

高管言论：

微软 CEO 萨提亚 · 纳德拉（Satya Nadella）表示：“过去五个月已经清楚地表明，技术密集度是商业韧性的关键。建立起自己的数字能力的组织将可更快地恢复，并在走出这场危机时变得更加强大。我们是唯一家拥有一体化现代技术堆栈的公司——由云和人工智能提供支持，并以安全和合规性为基础——将可帮助每个组织转型，并重新想象它们该如何满足客户需求。”

股价反应：

当日，微软股价在纳斯达克常规交易中上涨 3.00 美元，报收于 211.75 美元，涨幅为 1.44%。在随后截至美国东部时间周三下午 4 点 57 分（北京时间周四凌晨 4 点 57 分）为止的盘后交易中，微软股价下跌 5.73 美元，至 206.02 美元，跌幅为 2.71%。过去 52 周，微软的最高价为 216.38 美元，最低价为 130.78 美元。