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微软 Win10 你的手机新增四大功能：删除照片、管理应用、支持多种设备 ...

2020/7/23 7:09:43来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家7月23日消息 微软的 Your Phone（你的手机）应用程序于 2018 年推出，最初是 Windows 10 上的基本配套协作应用程序，允许用户在设备连接到互联网时将其内容传输到桌面上。

自发布以来，“你的手机”应用程序便能够将 Android 手机或 iPhone 上的照片镜像到 Windows 计算机，并允许用户在其 PC 上查看或编辑他们的照片。

随着时间的流逝，该应用程序增加了更多功能来管理来自桌面的照片，现在微软正在测试 Your Phone 应用程序的多项新功能。

删除你的照片

Your Phone 即将发布的更新，将允许用户直接从计算机中删除存储在移动设备中的照片。对于想腾出手机存储空间的人们来说，这是个好消息，因此你可以腾出更多空间来存放应用程序、游戏和照片。

管理你的应用

根据 Your Phone 应用程序更新包中包含的插图，该应用可能具有直接从计算机管理来自 Android 设备上安装的应用程序的功能。

看来微软可能正在为 Your Phone 伴侣体验开发内置的应用启动器。

消息页面中的呼叫选项

微软还正在 “Your Phone”应用程序的消息屏幕中测试新选项，该选项最终将允许用户直接从消息 UI 界面发起通话呼叫。

支持多种设备

IT之家获悉，微软的 “Your Phone”应用预览版现在支持用于测试人员的多种设备。该功能正在逐步向测试人员推出，目前仅限运行 Android 7 或更高版本的 Android 手机。

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关键词：Windows 10微软你的手机

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