微软 Win10、Edge 浏览器全新多任务改进：ALT + TAB 选项卡、任务栏固定网站

IT之家7月23日消息 微软官方博客今天介绍了为Edge和Windows 10带来了的多任务改进。网络浏览不是孤立发生的，用户经常使用任务栏和Alt + Tab在其网络浏览器和其他应用之间执行多任务。

使用Windows 10和Microsoft Edge的最新Insider版本，你的选项卡现在显示在Alt + Tab中，使你可以在应用程序和网站之间快速切换。你也可以直接在任务栏上轻松访问最重要站点的选项卡。这些更改旨在提高用户生产率并节省多任务处理时间。

Alt + Tab中的浏览器标签

你是否曾经尝试过使用Alt + Tab键盘快捷键，但只是在将你带到上一个正在使用的应用程序而不是上一个正在做的事情。随着人们在网络浏览器上花费越来越多的时间，应用程序和网站之间的界限变得模糊，但是Alt + Tab仍然仅限于应用程序。为此，微软更新了Alt + Tab，以在你的应用旁边显示浏览器标签。这使得打开的选项卡之间的切换与打开的窗口之间的切换一样无缝操作。

用户可以通过在Windows中转到“设置”>“系统”>“多任务处理”来选择显示全部、部分还是不显示任何Edge选项卡。默认情况下会显示所有标签，但如果发现标签太多，则可以将Alt + Tab设置为仅显示最后三个或五个标签。

通过任务栏快速访问固定站点的选项卡

IT之家获悉，微软对任务栏上的固定网站进行了重大升级，使你比以往任何时候都更轻松地返回最重要网站的标签。固定网站始终可以让你快速打开网站或切换到最新标签。通过今天的更新，固定的站点现在将在任务栏上显示为正在运行，你可以单击该图标来查看所有Microsoft Edge窗口中所有打开的选项卡。这样一来，你就可以轻松快速地查找并切换到特定站点的选项卡，而不必搜索所有打开的选项卡和浏览器窗口。

通过转到“设置”和“更多（...）”>“更多工具”>“固定到任务栏”，尝试固定你经常访问的网站。

要开始使用这些新功能，你需要满足以下条件：

Microsoft Edge Insider版本85.0.561.0或更高版本（Canary或Dev Channel）

Windows 10 Insider Preview 版本 20175或更高版本（Dev Channel）

这些功能目前正向部分内测人员推出。

更新后，只需在“设置”>“系统”>“多任务”下选择首选的Alt + Tab设置，或通过转到Microsoft Edge并选择“设置”和“更多（…）”>“更多工具”>“固定”，将喜欢的网站固定到任务栏。

对于此初始预览版本，你需要删除并重新固定任务栏上的现有网站（包括从edge//apps页面中删除它们）。微软将在不久的将来更新现有的固定网站，以使用这些功能。