研究机构 New Street 回应拼多多 Q1 GMV 注水：研报被严重歪曲

研究机构 New Street 发布声明，称此前发布的关于拼多多的研究报告被个别中文媒介明显歪曲，与原意严重不符。

据了解，New Street 曾在 7 月 9 日发布一篇名为《与拼多多管理层电话会议的要点》的研究报告。之后，某些自媒体发布文章称，“拼多多高管终于承认：第一季度 GMV 大幅注水”等内容。对此，拼多多战略副总裁九鼎发布公开信称，研究报告内容被恶意歪曲，个别自媒体及其背后势力用歪曲后的失真信息引导舆论，用于商业竞争。

九鼎在信中表示，为什么舆论会关注这个事情？因为这篇文章打着 New Street 的研究报告名义，但标题却用的是 “拼多多高管终于承认”这几个字，并且后边紧跟暗示公司造假的内容，完全模仿和克隆了另外一家美国上市企业在暴雷时的新闻标题，给了很强的心理暗示。不得不说，这背后的公关手法很心机。

同时，研究机构 New Street 在最新的澄清声明中也表示，中文媒体的相关报道严重歪曲和明显夸大了他们的表述。比如，报告原文中写道，“一季度，拼多多发现订单取消数量有所增加，主要是由于缺乏履约能力。到第二季度，履约能力已基本正常化。”但是，这却被中文媒体歪曲为 “一季度拼多多订单被大量取消”，“GMV 有大量水分”等与原意严重不符的内容。

New Street 也解释说，“关于新冠疫情影响订单履约的问题，我们看到所有电商平台的订单取消数量都比平常季节要高，但我们认为这是合理的。此外，由于 618 促销活动以及中国最近的洪灾，我们继续看到订单取消与退货及交付延迟的情况会略有增加。”