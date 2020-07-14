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拼多多：深圳海雅集团在平台上直播卖房，4 小时售出 600 套

2020/7/14 15:17:02来源：网易科技作者：一橙责编：远洋评论：

7 月 14 日消息，昨日晚间，深圳海雅集团旗下的中山海雅缤纷城进驻拼多多，在平台 “百亿补贴”与 “限时秒杀”两大频道试水直播卖房。在正式开售后的 4 个多小时里，海雅集团共售出 600 多套房源

据了解，中山海雅缤纷城位于广东省中山市南头镇，此次在拼多多试水销售的房源为投资自住皆可的商务公寓。公寓目前市场售价为每平米 12500 元，平台拼团用户可享受八折优惠，惠后每平米起售价为 9800 元，买房还有送车福利。同时，海雅集团还联合拼多多拿出了 3 套五折房源在直播间秒杀，双方合计补贴让利的金额在 1 亿元以上。单个用户最高补贴达 36 万元。

拼多多 “百亿补贴”和 “限时秒杀”的官方直播间对销售及分享过程进行了全程直播，累计吸引了超过 72 万人围观。

为了方便消费者购买，拼多多推出了意向金服务，用户在线支付 6999 元意向金后，即可锁定相关名额，并于其后的 15 天内预约线下看房选房。若用户达成购买意向，则可在支付定金后通过线下的海雅团队完成尾款支付，大额尾款无需再走线上；若放弃购买，则所有意向金都将退还至用户原支付账户中。

拼多多不动产项目负责人王宇表示，“我们欢迎更多优质开发商来平台‘试水’，在‘人民需要什么，拼多多就补贴什么’的理念引导下，平台将联手开发商不断为消费者提供前所未有的置业体验。”

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关键词：拼多多

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