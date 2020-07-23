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飞腾发布国产腾云 S2500 服务器 CPU ：16nm 工艺，Q4 大规模供货

2020/7/23 12:10:20来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家 7 月 23 日消息 飞腾新一代高可扩展多路服务器芯片腾云 S2500 正式发布，继承上代产品 FT-2000+ 的卓越性能，腾云 S2500 的最大特点是高可扩展，增加了 4 个直连接口，总带宽 800Gbps，支持 2 路、4 路和 8 路直连，可以形成 128 核到 512 核的计算机系统，大大增加算力。

IT之家了解到，飞腾的生态合作伙伴已经展开了基于腾云 S2500 的双路、四路、八路服务器研制，预计今年四季度可以大规模供货。

腾云 S2500 主要技术参数：

  • 16 纳米工艺

  • 主频 2.0~2.2Ghz

  • 64 个 FTC663 内核

  • 扩展支持 2 路到 8 路直连

  • 集成 64MB 三级 Cache

  • 8 个 DDR4-3200 存储通道

  • 功耗 150W

根据飞腾研究院测试数据，在整机性能方面，双路的 SPECint 分值为 1000+，增长至原来的 2 倍，四路的 SPECint 值为 1800+，是原来的 3.5 倍。在分布式数据库性能方面，双路服务器的 tpmC 值达到 98000，线性提升至原来的 2 倍，四路的 tpmC 值达到 176000，增长至原来的 4 倍。在云桌面支持方面，双路服务器支持虚拟机 70 个，增长至原来的 2.5 倍，四路服务器支持虚拟机 140 个，增长至原来的 5 倍。

腾云 S2500延续了飞腾之前高端芯片的片上并行系统（PSoC）体系结构、数据亲和的大规模一致性存储架构、层次式二维 Mesh 互连网络这三点优势结构，同时新增了大容量共享 L3 Cache、多端口高速低延迟直连通路、内存镜像存储可靠性增强技术，而且采用了面向应用的安全增强技术，可防御幽灵和熔断边信道攻击，产品的安全可信能力进一步提升。

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关键词：飞腾服务器CPU

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