苹果 iOS 14 Beta 3 暂时禁用 3D Touch

IT之家7月23日消息 苹果今日凌晨推送了 iOS 14 beta 3（18A5332f）版本的开发者测试版固件。据网友反馈，iOS 14 Beta 3 中取消了对 3D Touch 的支持，经查证，苹果在该 iOS 14 测试版本中暂时禁用了 3D Touch 功能。

▲ 图截于苹果开发者官网开发文档

受影响机型包括 iPhone 6s，iPhone 7，iPhone 8 和 iPhone X。该功能仅是暂时不可用，据 外媒wccftech 称，该功能有望在 beta 4 或公开测试版中重新回归。

IT之家了解到，苹果于 2015 年 9 月 10 日的 iPhone 6s 发布上宣布展示了 3D Touch 功能。该功能是一种立体触控功能，根据用户按压的力度大小，给出不同振动反馈。

随着科技的不断更迭和全面屏的普及，iPhone 机型已经经历了 4 个大版本，iPhone 12 系列也即将发布。苹果也此前在 iPhone XR 和 iPhone 11 系列中已正式取消了该功能并将其升级为为触感触控（Haptic Touch）。iPhone Xs 或将是最后一款支持 3D Touch 的 iPhone 产品。