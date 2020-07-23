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微软公布 Excel iPadOS 版全新键盘快捷键

2020/7/23 14:59:25来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月23日消息 由于苹果的原生键盘支持，现在越来越多的用户将Apple iPad用作他们的计算设备。为了给这些用户提供出色的体验，微软宣布在Excel iPad版应用上增加新的键盘快捷键。

IT之家获悉，这些新的键盘快捷键将使iPad上的Excel创作体验更接近macOS。键盘快捷键现在可用于导航、编辑公式以及格式化和编辑数据

微软在7月Excel发行版中引入了13个新的快捷键组合方式。

  • 移动到工作簿的下一个工作表 Option + 向右箭头

  • 移动到工作簿的上一个工作表 Option + 向左箭头

  • 应用轮廓边框 Command + Option + 0

  • 移除轮廓边框 Command + Option + 连字符

  • 隐藏列 Command + 0

  • 取消隐藏列   Shift + Control + 左括号()) 或者 Shift + Command + 左括号())

  • 隐藏行  Control + 9

  • 取消隐藏行 Shift + Control + 右括号())

  • 在绝对、相对和混合之间切换公式引用样式  Command + T 或者 Command + 4

  • 插入自动求和公式 Shift + Command + T

  • 计算打开的工作簿 Command + =

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关键词：ExceliPadOS键盘

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