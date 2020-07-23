微软公布 Excel iPadOS 版全新键盘快捷键

IT之家7月23日消息 由于苹果的原生键盘支持，现在越来越多的用户将Apple iPad用作他们的计算设备。为了给这些用户提供出色的体验，微软宣布在Excel iPad版应用上增加新的键盘快捷键。

IT之家获悉，这些新的键盘快捷键将使iPad上的Excel创作体验更接近macOS。键盘快捷键现在可用于导航、编辑公式以及格式化和编辑数据。

微软在7月Excel发行版中引入了13个新的快捷键组合方式。