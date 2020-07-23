邬贺铨：5G 将带来想不到的新应用

7 月 23 日下午消息，主题为 “共迎网络新时代，共创产业新未来”的 2020 年（第十九届）中国互联网大会今日开幕，中国工程院院士、中国互联网协会咨询委员会主任邬贺铨发表了 “疫后互联网，创新再出发”主旨演讲。

在邬贺铨看来，互联网与移动通信是并行的，在其发展过程中，经历了数字化、网络化、智能化，诞生了云计算、大数据、物联网、人工智能等前沿技术，但也出现了互联网泡沫、非典、金融危机、新冠疫情等挑战。

他分别谈到了互联网泡沫、非典期间、2008 年国际金融风暴下互联网企业所受的影响与应对措施。转型新业务、压缩支出、股权回购等都是这期间中国互联网企业曾选择的方式。“2008 年开启了物联网的时代，中国也为进入 3G 时代做好了准备。”

回到今年，邬贺铨称，新冠疫情下，互联网企业遭受冲击，但中国互联网企业勇于承担社会责任，并敏锐抓住了业务发展机遇。与此同时，互联网在振兴经济和稳就业方面也起到了重要作用，新冠疫情促进云应用由被动接受到主动适应。谈及 5G 上云，邬贺铨认为，新一代信息技术正在引领互联网下半场，除了运营商网络，还有企业自建的应用平台等，工业互联网既集成了新一代信息技术，也覆盖了全部数字基础设施，起到支撑数据作为生产要素的作用。此外，云经济发展迅速，包括云办公、云课堂、云招聘等，它们在疫情后也依然会得到延续，进一步支撑居家办公与智慧生活。当然，5G 的出现也使窄带发展为宽带，感知数据后通过 5G 低时延直接上云，增强终端能力，也就是说，5G 将 IoT 与 AI 无缝融合。

在邬贺铨看来，2G 带来了数字终端能力；得益于 3G 的数据传输能力，智能手机、移动电子商务等飞速发展；4G 时代，宽带能力逐步推进；5G 的云端智能融合能力则为超高清视频、物联网、工业互联网等奠定基础。他称，未来 5G 一定会带来很多我们目前想不到的新应用，开创更广阔的创新空间，而互联网企业也在以变化适应形势的变化与发展。“随着每一次的重大考验，中国互联网也在不断成长，它走过了 26 年，经历了四次大的磨练，每次危机也预示着新的机会，危机过后将开启新的网络时代，新基建进一步打造互联网发展的基础，现在依然是我们互联网发展的黄金时期。”