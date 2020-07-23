英国：禁用华为后，需要对诺基亚和爱立信公司进行保护

来自彭博社的报道称，英国表示，在该国政府禁止在英国 5G 网络中使用中华为公司的设备后，需要对芬兰诺基亚和瑞典爱立信公司进行保护。

英国文化大臣 Oliver Dowden 周三对政府议员们表示，将华为排除在外，意味着英国关键电信供应商的数量将从三家减少到仅有两家，因此英国不能再让其中任何一家消失。

“多元化面临的最大直接风险将是失去另一家供应商，因此这一点在我们的考虑和讨论中非常突出。”Oliver Dowden 告诉科学和技术委员会的官员们。这涉及 “关注这些公司的基本资本状况，并查看是否需要针对此采取进一步措施”。

上周，英国政府表示，该国运营商必须在 2027 年底之前将华为 5G 设备从其网络中移除，并表示美国的制裁将使其无法保证设备的可持续性或安全性。这项禁令推翻了英国政府今年一月份的决定，当时英国首相鲍里斯 · 约翰逊（Boris Johnson）宣布允许华为有限度地参与 5G 网络建设。

Oliver Dowden 表示，英国首相将成立一个由高级行业高管领导的特别工作组，以 “大力推动”电信多元化。政府官员们正在考虑这个职位的候选人。

Oliver Dowden 称，英国的多元化战略包括为下一代无线通信引入新的市场参与者，并推动不同公司的产品协同工作的项目。他向政府官员们表示，有关这一做法的进一步细节将于 9 月份公布，届时政府还将推出一项电信安全法案，以收紧标准，并将华为禁令写入法律。

“现实情况是，三星或 NEC 将是进入英国市场的最佳候选公司，尽管这方面存在着巨大挑战。”他这么表示，这在一定程度上暗指三星对较老的 2G 和 3G 系统缺乏支持。

Oliver Dowden 表示，采用 Open RAN 实现多元化发展是一项更长期的目标，距离该技术的首批重大部署还需要 5 年时间。