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韩联社：三星下调 Galaxy Note 20 系列售价，约 7000 元起

2020/7/23 16:48:20来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 23 日消息 据韩联社报道，据韩国移动运营商 23 日消息，三星电子和韩国三大移动运营商将 Galaxy Note 20 系列中普通款和 Ultra 的售价分别定为 119.9 万韩元（约合人民币 7000 元）和 145.2 万韩元（约 8500 元），售价较去年上市的 Galaxy S20 系列便宜 5 万韩元（约 300 元）以上。

报道还称，Galaxy Note 20 标准版有古铜、薄荷和灰三种配色，主打色是古铜色（Mystic Bronze），采用平面屏。而 Ultra 款除了古铜色、白色和黑色之外，还有各家移动运营商的专属颜色，SK 为蓝色，KT 为红色，LG U + 为粉色。

此外，由于售价降低，Note 20 系列将不会搭载 ToF 传感器，不支持 S20 Ultra 相机配备的 100 倍变焦，只支持 50 倍变焦。

IT之家了解到，今天外媒 WinFuture 还曝光了 Note 20 机 Note 20 Ultra 的详细信息，Galaxy Note 20 Ultra 将配备 6.9 英寸 QHD + 屏幕，具有 19.3：9 长宽比和 120Hz 刷新率，并且可能是世界上第一款拥有康宁大猩猩玻璃 7 的智能手机。Note 20 Ultra 将在非美国地区使用三星的 Exynos 990 处理器（Galaxy S20 系列中相同的处理器），12GB RAM，4,500mAh 电池和 256GB 或 512GB 存储。相机方面，Galaxy Note 20 Ultra 搭载一个 108MP 的主传感器，一个 12MP 的超广角传感器和 12MP 的 5 倍光学变焦潜望式传感器，支持 50 倍数字变焦功能。

Galaxy Note 20 则配备稍小的 6.7 英寸 FHD + 显示屏，刷新率为 120Hz，宽高比为 19.3：9，并且也将配备康宁大猩猩玻璃 7。Galaxy Note 20 预计将使用与 Galaxy Note 20 Ultra 相同的芯片组，电池容量为 4,300mAh，RAM 和存储容量分别为 8GB 和 256GB。Galaxy Note 20 提供了 12MP 主摄像头，12MP 超广角镜头和 64MP 远摄镜头，能够实现 3 倍光学变焦和 30 倍数字变焦。

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关键词：三星Galaxy Note 20

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