华为发布耀星领航计划助互联网企业出海，HMS 应用超 8.1 万

7 月 23 日晚间消息，在今日的中国互联网大会上，华为消费者云服务总裁张平安发表《万物互联 HMS 共筑全球化》的主题演讲。他宣布华为启动耀星 · 领航计划，助力互联网伙伴及开发者应用出海，丰富全球消费者的应用体验，并介绍了 HMS 生态及华为应用市场全球化的最新进展，目前华为终端全球月活用户达 7 亿，华为全球注册开发者已达 160 万，全球接入 HMS Core 的应用数量超过 8.1 万。

张平安指出，科技进步正在加速智能社会的到来，但数字鸿沟依然存在，全球仍有许多人没有实现移动连接、不能享受移动互联网带来的生活及发展红利，全球移动互联网仍有很大发展空间。一直以来，华为携手全球合作伙伴及开发者探索互联网创新，持续推行 TECH4ALL 数字包容计划，通过技术、应用和技能让数字技术惠及每个人、每个家庭、每个组织。

因此，本届大会上，张平安宣布启动华为耀星 · 领航计划，激励国内优秀的创新伙伴与 HMS 共同加速实现全球化发展，支持更多中国互联网创新走向全球，不让任何一个人在数字世界中掉队。此前华为已面向全球推行 10 亿美元耀星计划，鼓励开发者加入 HMS 生态开展创新，已累计激励全球超过一万个创新应用。

目前，华为正面向全球构筑 HMS 全场景智慧生态，将合作伙伴的创新应用、内容、服务连接至全球 7 亿华为终端用户。

张平安表示：“我们希望通过覆盖全球 170 多个国家和地区的华为应用市场，让国内互联网伙伴的每一个创新应用都能触达全球 7 亿华为终端用户，与全球用户共享中国的数字化创新成果。”同时，华为全球化的自有应用，如华为视频、音乐、阅读等也将国内很多互联网伙伴的优质内容带给了更多国家和地区的消费者。

华为通过 HMS Core 面向开发者开放 “芯 - 端 - 云”能力，比如机器学习、HiAI、AR 引擎等能力。张平安介绍，HMS Core 5.0 已面向全球上线，进一步开放华为的软硬件能力。同时，华为还为全球开发者提供一站式运营支持服务 AppGallery Connect，提供覆盖 “创意 - 开发 - 分发 - 运营 - 分析”全生命周期的 67 项服务，助力开发者专注应用创新。

目前，华为终端云服务在全球设立六大区域中心、四大数据站点，并通过 DIGIX 创新工作室、开发者联盟、华为开发者日等平台和活动在全球各区域提供本地化服务，为中国互联网伙伴出海提供支持，让更多创新走向全球。