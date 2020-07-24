关于 5G 进展以及下一步计划，你想知道的都在这儿

5G 进展一直都是业内比较关心的重点话题。在 7 月 23 日举办的 “2020 年上半年工业通信业发展情况发布会”上，工业和信息化部信息通信发展司司长、新闻发言人闻库总结了发牌一周年以来 5G 的发展情况，并对接下来的工作提出了相关建议。

5G 基站破 40 万 5G 用户达 6600 万

自从去年 5G 开通以来，运营企业便在不断的推动 5G 的发展，并且取得了非常不错的成绩。

在网络建设方面，近期，每一周平均新开通的基站都超过 1.5 万个，到 6 月底，3 家企业在全国已建设开通的 5G 基站超过了 40 万个。

在终端方面，闻库表示，根据最新数据显示，目前已经有 197 款 5G 终端拿到了入网许可，5G 手机的出货量达到了 8623 万部。

在用户发展方面，闻库称，运营企业很多报的是 5G 套餐数，我想我们报一个更为有说服力的数。“真正手机有 5G 手机的，不管你用套餐还是不用套餐，连到网上的终端数截止到 6 月底有 6600 万部，而且随着老百姓手机的更新换代，这个数据还在逐月攀升。”

整个来说，5G 在稳投资、促消费、助升级、培植经济发展新动能等方面的潜力，会随着这些数据的不断增长进一步显现。

打造公平的市场竞争格局 保护用户权益

我们看到尽管目前的 5G 用户数在不断的增减，但目前还有相当一部分用户对升级 5G 并没有太大的积极性。

为了更好地促进发展 5G，运营企业相互之间是有市场竞争的。对此，工信部不会进行干预。“我们希望打造一个公平的能够有活力的市场竞争格局，在这种竞争格局下，运营企业只要是在我们监管范围内、保护老百姓权益的范围内，用合适的方法就行。”

在这个过程中，我们也观察到有些运营企业会有一些考核指标和促进措施，在这种考核压力下，下属员工在推进时，就会出现一些强制性的畸形手段，这些工信部是非常不赞成的。不过从整体主流而言，5G 发展还是较好的。

在保护用户权益上，工信部也发布了一系列的规章制度。比如，《电信服务规范》、《关于规范电信服务协议有关问题的通知》、以及《关于进一步加强电信服务用户消费提醒工作的通知》等规定来约束电信企业。比如：给用户开业务时要提醒，未经用户同意，不能随便开通。“这不仅仅是针对 5G 套餐，其他业务也一样。“

闻库表示，工信部前些年对这些问题专门进行了整治，我们要求在服务过程中一定要严格执行消费提醒的规定，切实保障用户的知情权。

下一步，各地方通信管理局将密切关注各省各地的情况，加强监督检查，特别是要依法查处没有经过用户同意就把用户套餐升级、捆绑销售等侵害用户合法权益的行为。

从五方面着手 发挥 5G 对经济高质量发展的支撑作用

整体来看，中国当前 5G 的发展仍然是处于商用的初期，真正发挥 5G 对经济高质量发展支撑作用，还需要进一步强化政策保障，要调动和激发各类市场主体的能动性，推动形成建设好、发展好、应用好 5G 良好生态。

对此，闻库指出，接下来有五件事情需要抓紧做：

一是促进网络建设质效并重。推动基础电信企业还要加大力度、抢抓工期，以支持独立组网（SA）模式为目标，加快构建覆盖全国、技术先进、品质优良的高质量的 5G 网络，持续支持中国电信、中国联通通过共建共享，率先建成一个 200 兆大带宽的非常有竞争力的 5G 网络。

“老百姓可能不太了解 200 兆网络，但是在世界上这是一个最先进的网络，而且我们率先在尝试，中国电信和中国联通联合建。支持进一步促进基础电信企业优势资源的整合，加快推进主要城市的网络建设，并向有条件的重点的县、镇乃至一些农村来逐步延伸 5G 覆盖。”

二是注重市场活力充分释放。抓住 5G 在网络教育、在线医疗、远程办公等方面的发展机遇，进一步丰富 5G 的应用场景，促进品类丰富、高性价比的 5G 终端进入市场。目前，大家可能看到广告上有很多好几千块钱的高端手机，但实际上随着大量的手机的入市，也有一千来块钱的中低端 5G 手机入市了。所以，这些手机可以更好地满足广大人民群众差异化的生活需要，以此带动信息消费的快速增长。

三是实现 5G 和其他行业的同频共振。要充分调动各行各业应用 5G 的积极性，促进通信与相关行业双向开放与合作，研究梳理 5G 应用在推广当中到底有什么样的制约因素，这些制约因素到底对网络有什么样的需求，要进一步明确这些应用的需求，明确技术方案，探索新的商业模式，切实打通 5G 和其他行业的应用通道。

四是发挥地方支持政策的助推作用。充分释放地方各级政府的政策红利，鼓励各级政府因地施策，充分用好 5G 的供电、建设、应用、资金等方面政策的 “工具箱”，结合各地的产业优势和数字化转型的需求，将 5G 发展迅速转化为支持经济高质量发展的关键动力。

五是要强化国际合作和互助共赢。继续加大国际的合作力度，广泛深入开展 5G 技术、产业、应用等方面的合作。持续推进 5G 应用的创新，促进形成新的形成新的增长点，共同应对新冠疫情带来的经济增长下行压力。