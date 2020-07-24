消息称三星正研发自研芯片电脑：5 纳米工艺，预计 2021 年上市

前不久苹果刚刚宣布未来 Mac 电脑将全部采用 ARM 架构的自研处理器，现在看来 ARM 平台有可能有新的入局者了。据外媒 wccftech 报道，三星被传出正在研发 Exynos 1000 芯片，有可能用于即将推出的 Windows PC。

这款处理器预计采用 5nm 工艺制造。虽然 Exynos 1000 最初可能是为了即将推出的 Galaxy S21 系列智能手机而开发，但有爆料者认为，三星可能也会将其用于即将推出的 Windows PC。

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据悉，三星目前还没有决定新的 SoC 叫什么名字，但有一点是肯定的。这款 Exynos 1000 的开发可能会促使高通迅速做出骁龙 8cx 的继任者，骁龙 8cx 已经有两年左右的历史了，目前仍用在部分现代 Windows PC 当中，就目前 Windows PC 的 ARM 芯片而言，笔记本厂商并没有太多选择。

不过根据最新的报告，三星在 5nm 芯片产量上面临困难，因此 Exynos 1000 可能会在此时推迟，这意味着采用三星定制芯片的 Windows PC 可能会在 2021 年末才能上市。虽然该公司因 Exynos 990 的性能和效率不佳而受到了很多抨击，但三星即将推出的高端 Exynos 芯片似乎确实有一些希望。

这个消息还是有一定的可信度的，毕竟手机和电脑的互通是大势所趋，三星提前布局这块市场也算合情合理。