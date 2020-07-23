消息称三星正为 Windows PC 研发基于 Exynos 1000 的 ARM 芯片

IT之家 7 月 23 日消息 前段时间有消息称三星正在研发 Exynos 1000 处理器，预计将采用该公司先进的 5 纳米工艺构制造。虽然 Exynos 1000 应该是为了 Galaxy S21 系列手机而开发的，但有爆料者认为，三星可能也会将其用于 Windows PC。

爆料者 @MauriQHD 的一条推文谈到了基于 Exynos 1000 的 ARM 芯片引入 Windows 电脑的可能性，更具体地说是三星自家的笔记本系列。@MauriQHD 称三星正在为Windows PC打造基于Exynos 1000 （名字还不确定）的 ARM 芯片，目前三星已经有一颗基于当前处理器（Exynos 990）的ARM芯片，但是三星对此信心还不是很足。

如果消息准确的话，那么三星的做法可能会促使高通迅速推出骁龙 8cx 的继任者，骁龙 8cx 已经是两年的处理器了，目前仍在一些新产品中使用，就 Windows PC 的 ARM 芯片而言，笔记本厂商并没有太多选择。

但根据此前的报道，三星在开发 5 纳米芯片方面面临良率低的困难，因此 Exynos 1000 可能会因此推迟，这意味着未来采用三星定制芯片的 Windows PC 可能会在 2021 年年末才会发布。

虽然三星因 Exynos 990 的性能和效率不佳而受到了很多批评，但该公司即将推出的高端 Exynos 1000 芯片似乎会一雪前耻。根据此前泄露的基准测试显示，一个未命名的 Exynos 芯片组在一系列测试中全面击败了骁龙 865。

当然，目前上述消息的真实性还无法证实，因此不能完全相信，IT之家也将继续关注相关消息。