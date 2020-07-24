【IT之家评测室】技嘉 B550M AORUS ELITE 评测：实惠小雕，性价比之选

随着 AMD 3000XT 系列新 U 上市，市面上的 B550 主板越来越受到玩家的关注。技嘉旗下的 AORUS 电竞品牌也在近期推出了覆盖不同使用群体的 B550 主板产品。面向主流用户，技嘉推出了技嘉 B550M AORUS ELITE 小雕主板产品，小雕主板一直以高性价比而受到玩家喜爱。



IT之家已经收到技嘉 B550M AORUS ELITE 小雕主板，一起来看看这款面向主流用户的主板产品实际表现如何。

外观

技嘉 B550M AORUS ELITE 小雕主板是一款 M-ATX 主板，整体采用黑色 PCB 版，IO 接口处散热装甲部分点缀有 AORUS 品牌标志性的 Logo 以及橙色线条配色。这与上一代外观保持一致。

技嘉 B550M AORUS ELITE 的 CPU 接口依旧采用 AM4 接口，AMD 这一代最新的 B550 芯片组不再支持 Zen + 架构，支持锐龙 3000 以及下一代 AMD 的 CPU 产品，这对于未来想要升级处理器的用户而言还是非常友好的。

供电部分采用 5+3 相供电，CPU 每相供电都是 1 颗 4C10N+2 颗 4C06N。从供电上来看，技嘉 B550M AORUS ELITE 主板基本可以满足入门用户对主板常规性能的需求。

内存条部分采用 4C10N+RT8120D，支持双通道 DDR4 和 XMP 技术。

风扇和 RGB 接口方面，技嘉 B550M AORUS ELITE 主板支持 1 个 CPU_FAN 和 2 个 SYS_FAN，3 组 RGB 插针和 2 组 ARGB 插针。

PCIe 和 M.2 接口方面，技嘉 B550M AORUS ELITE 主板有 1 个 PCIe 4.0x4 M.2 接口和 1 个 PCIe 4.0x16 插槽，均有合金装甲保护。相比于 PCIe 3.0，PCIe 4.0 插槽信号稳定度与带宽，PCIe 4.0 规范可以提供高达 31.5GB/s 的带宽速度。

在 SATA 口方面，技嘉 B550M AORUS ELITE 有 4 个 SATA 3.0 接口，排布相对比较拥挤。

音频芯片则是采用了 ALC887，基本上可以满足日常使用需求。如果想要更好的音频输出效果，最好还是单独搭配一块声卡。

IO 面板接口中规中矩，技嘉 B550M AORUS ELITE 有 1 个 PS2 接口，4 个 USB 2.0 接口，1 个 DVI 接口，1 个 HDMI 2.1 接口，4 个 USB 3.2 接口，1 个网线接口和 1 组音频接口。

从外观以及核心供电来看，技嘉 B550M AORUS ELITE 小雕主板定位还是面向入门级的玩家，这部分用户对主板的拓展性和极限性能要求不敏感。接下来，我们一起看看 BIOS 体验如何。

BIOS 体验

技嘉 B550 AORUS ELITE 主板 BIOS 延续了 AORUS 品牌经典的橙黑配色，进入 BIOS 后，映入眼帘的依旧是简单模式下的系统信息，包括 CPU 基频、内存频率、温度等信息。其中可以快速通过 XMP 配置对内存频率进行调整。

进入进阶模式后，技嘉 B550 AORUS ELITE 就提供了很多调整选项，包括内存和 CPU 超频，用户可以根据实际需要调整相关 BIOS 设置。

针对风扇参数，技嘉在 BIOS 中内置了 Smart Fan 5 风扇调节工具，可以根据日常使用场景对风扇的运行进行调整。

系统信息与启动选项与常规的 BIOS 基本上没有太大差别。系统信息展示设备基本硬件信息，而启动设置则和我们紧密相关，现阶段设备启动基本上都在 UEFI 之上，所以在新设备使用前一定要开启 CSM 支持选项，并开启 UEFI 支持。这样才可以顺利启动设备。

技嘉 B550M AORUS ELITE 主板的 BIOS 可玩性尚可，XMP 内存选项还是有一定的用处，经过一段时间的超频，IT之家此次体验使用的芝奇皇家戟 DDR4 3600MHz 内存条可以顺利的超频到 3800MHz，时序为 16-19-19-21。

整体来看，技嘉 B550M AORUS ELITE 主板 BIOS 相关的设置选项基本上可以满足入门玩家对主板相关设置项的需要，接下来，我们通过具体的硬件跑分以及游戏体验看看技嘉 B550M AORUS ELITE 小雕主板表现如何。

性能表现

IT之家这次测试技嘉 B550 AORUS ELITE 主板使用的一下硬件配置：

我们使用了 AMD Ryzen 5 3600X 配合技嘉 B550M AORUS ELITE 主板进行了一些基本的 CPU 性能测试。

其 Cinebench R15 多核得分为 1067cb，单核得分为 201cb；Cinbench R20 多核得分为 3636 分，单核得分为 493 分。

接下来再看一下内存表现，技嘉 B550M AORUS ELITE 小雕主板支持 XMP 技术，这次我们使用的芝奇皇家戟 DDR4 3600Mhz 内存在 XMP 技术加持下，可以稳定的超到 3800MHz。

此时，内存时序为 16-19-19-21，内存时延为 78.8 纳秒，相比于最开始为开启 XMP 2133MHz 下 101 纳秒，技嘉 B550M AORUS ELITE 主板 XMP 技术为内存减少了 20 纳秒的时延，大幅提升了内存的工作效率。

接下来，我们在 3800MHz 内存频率下，配合 AMD Ryzen 3600X、英伟达 GeForce GTX 1660 SUPER 显卡进行《古墓丽影：暗影》、《孤岛惊魂：新曙光》、《荒野大镖客 2: 救赎》以及《刺客信条：奥德赛》的跑分测试。跑分均使用游戏默认的最高画质表现。

跑分平均帧率如下：

《古墓丽影：暗影》：56 帧

《孤岛惊魂：新曙光》：84 帧

《荒野大镖客 2: 救赎》：27.9 帧

《刺客信条：奥德赛》：37 帧

整体来看，技嘉 B550M AORUS ELITE 主板在上述硬件配置下进行 3A 大作体验绰绰有余，基本上能满足玩家日常主流网游以及中高画质下 3A 大作的流畅体验。

散热方面，IT之家在技嘉 B550M AOURS ELITE 主板上使用 Prime 95 和 Furmark 对 CPU 和 GPU 进行双烤测试。

在经过近 30 分钟的测试，技嘉 B550 AORUS ELITE 供电稳定，没有出现断电情况。其中，CPU 核心温度平均为 93.5 度，GPU 核心平均温度为 63 度。主板北桥平均温度为 57.3 度，南桥平均温度为 39.3 度。整体来讲，主板温度控制的不错。

总结

如今，技嘉的 AORUS 品牌已经全面带来了 B550 主板产品，从定位高端的 AORUS MASTER，再到定位中高端性价比的 AORUS PRO，以及面向入门用户的 AORUS ELITE，针对不同使用需求的用户，AORUS 产品线已经丰富起来，这款技嘉 B550M AORUS ELITE 小雕主板无疑是现阶段入手的好选择。

作为一款面向入门市场的主板产品，其性能表现基本可以满足主流玩家对电脑硬件性能的要求，PCIe 4.0 的加入让日常文件传输和显卡输出有了更大的带宽。

对于那些对 PCIe 4.0 接口有迫切的需要并且预算相对有限人来讲，技嘉 B550M AORUS ELITE 是个相对实惠的选择，用 B450 的价格，体验到更快的 PCIe 4.0，何乐而不为呢？