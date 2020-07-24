英特尔官方科普：雷电 4 和 USB4 有什么不同

IT之家 7 月 24 日消息 7 月 8 日，英特尔公布了公布了雷电 4 标准，并称其为 “1 个端口一招鲜”。另外，全新的 USB4 比 USB 3 有所提升，将会在大部分设备上得到普及。

今天，英特尔官方科普了雷电 4 和 USB4 之间的关系，称两者都是基于雷电 3 的底层协议打造，它们之间是互补且兼容的。

英特尔表示，雷电 4 和 USB4 都基于 Type C 物理接口，相互补充并相互兼容。但是，雷电 4 的 “下限”被大幅提高——定义了严格的产品功能、验证测试和认证要求，甚至比雷电 3 的要求还高。所以，支持雷电 4 的设备更容易获得出色的体验。英特尔指出，USB4 还得仔细甄别——不是所有 USB4 都能和雷电 4 平起平坐。

IT之家曾报道，在规格方面，USB4 的带宽要求是 20Gbps 起步，外接供电为7.5W，其他方面与 USB 3 系几乎相同。USB4分为 USB4 20 和 USB4 40 两个版本，带宽分别是 20Gbps 和 40 Gbps。

关于雷电 4 和雷电 3 的区别，英特尔也进行了五点说明：