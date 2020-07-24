英特尔官方科普：雷电 4 和 USB4 有什么不同

IT之家 7 月 24 日消息 7 月 8 日，英特尔公布了公布了雷电 4 标准，并称其为 “1 个端口一招鲜”。另外，全新的 USB4 比 USB 3 有所提升，将会在大部分设备上得到普及。
今天，英特尔官方科普了雷电 4 和 USB4 之间的关系，称两者都是基于雷电 3 的底层协议打造，它们之间是互补且兼容的。
英特尔表示，雷电 4 和 USB4 都基于 Type C 物理接口，相互补充并相互兼容。但是，雷电 4 的 “下限”被大幅提高——定义了严格的产品功能、验证测试和认证要求，甚至比雷电 3 的要求还高。所以，支持雷电 4 的设备更容易获得出色的体验。英特尔指出，USB4 还得仔细甄别——不是所有 USB4 都能和雷电 4 平起平坐。
IT之家曾报道，在规格方面，USB4 的带宽要求是 20Gbps 起步，外接供电为7.5W，其他方面与 USB 3 系几乎相同。USB4分为 USB4 20 和 USB4 40 两个版本，带宽分别是 20Gbps 和 40 Gbps。
关于雷电 4 和雷电 3 的区别，英特尔也进行了五点说明：
1. 在连接显示器等场景中，最低 PC 视频规格提升一倍，支持两个 4K 显示屏或一个 8K 显示屏是基本要求，而前代则可能仅支持一个 4K 显示器。
2. 在连接外置显卡、硬盘等场景中，最低 PC 数据规格的要求提高一倍，PCIe 最低传输速度从 16Gb / 秒提升到 32Gb / 秒，在连接存储设备时，速度可达 3000MB / 秒，更接近插在主板时的性能。
3. 首次支持 4 口坞站及最长 2 米的线缆，一根线可扩展出 3 个 Thunderbolt™ 4 接口，这意味着可一次连接扩展多个 Thunderbolt™ 4 设备。
4. 具有 Thunderbolt™ 4 的 PC，要求至少有一个口能为设备充电。
5. 连接 Thunderbolt™ 坞站后，通过触摸键盘或鼠标将计算机从睡眠中唤醒。