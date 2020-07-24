沃达丰计划 2021 年初在法兰克福上市铁塔业务公司

北京时间 7 月 24 日消息 据路透社报道，沃达丰（Vodafone）本周五表示，将于 2021 年初在法兰克福上市其铁塔业务公司 --Vantage Towers。

沃达丰首席执行官 Nick Read 表示，该铁塔公司的推出，是提高沃达丰资产收益率战略中的重要一步。

他表示：“Vantage Towers 将通过计划于 2021 年初进行的 IPO 为股东们带来更多价值。”

沃达丰表示，该公司计划在 Vantage Towers 上市后保留这一铁塔公司的多数股权。

一年前，沃达丰宣布成立一家价值超过 180 亿欧元的欧洲铁塔公司。该公司在欧洲 9 个市场拥有超过 6.8 万个移动铁塔，并于今年 5 月开始投入运营。

沃达丰表示，该公司将成为 Vantage Towers 的主要租户，在其运营初期提供约 90% 的收入，同时，沃达丰计划为 Vantage Towers 增加其他长期租户。

沃达丰周五还表示，通过与希腊移动运营商 Wind Hellas 的控股股东 Crystal Almond 达成协议，该公司创建了希腊最大的铁塔公司。这一希腊铁塔公司也将被加入进 Vantage Towers。

沃达丰表示，Crystal Almond 已同意以 IPO 价格在 Vantage Towers 进行 IPO 时收购 1 亿欧元（1.16 亿美元）的股份。

新公司还将包括 INWIT中 33.2% 的股份 --INWIT是沃达丰与意大利电信（Telecom Italia）的合资企业。并且，沃达丰表示，还将增加其在英国铁塔公司 CTIL 中 50% 的股份 --CTIL 是沃达丰与西班牙电信（Telefonica）旗下 O2 的合资企业。