滴滴上线全新品类特快和特惠：极端天气不动态加价

7 月 24 日下午消息，为更好地调节供需平衡，让用户在高峰期打车更快、平峰期更便宜，自 7 月 24 日起，滴滴将在杭州、厦门、苏州、无锡等 13 个城市试运营全新品类特惠快车和滴滴特快。

在出行平峰期，叫车乘客变少，车辆供给充足。用户可以打开滴滴出行 App，输入目的地后，选择特惠快车，以 “一口价”的形式享受动态降价和限时折扣。特惠快车通过降低车费吸引乘客打车，同时能提升司机接单量。

在早晚高峰、雨雪天气、节假日等出行高峰时段，叫车乘客变多，车辆供不应求，甚至出现排队情况。此时，着急的乘客可以在滴滴 App 选择 “滴滴特快”，以 “一口价”的形式，更快叫到车，一口价包含的临时动态加价部分全部给司机。

滴滴网约车平台公司执行总裁陈熙表示，希望通过网约车多品类的尝试，满足更多用户不同的出行需求。特惠和特快代表了实惠和高效两个重要的用户需求，同时鼓励更多的司机出车接送乘客，让大家在平峰期出行更省钱，高峰期有急事能更快出发，供需更平衡匹配，也增加司机师傅的收入机会。

“滴滴特快”会根据实时用车情况对部分订单进行一定范围内的临时加价。临时动态加价部分全部给司机，鼓励司机更多出车。但极端天气场景（中央气象台定义的台风、暴雨、暴雪、冰雹、道路结冰红色预警）下决不动态加价。平台通过 “派单”指派给滴滴特快司机，司机无法挑选订单。另外，只有服务分达到一定分数的司机才可获得 “滴滴特快”接单资质，司机服务分会根据司机服务质量定期进行调整。

此前，滴滴推出公众评议会第 14 期，针对 “滴滴特快是否限制次数”向社会公众征集意见。投票结果显示，54% 的用户不支持限制使用次数。因此，滴滴特快在试运营期间，暂不限制使用次数，未来将根据用户使用情况和反馈实时调整。