微软智能云 Azure 新增支持部署红帽 OpenShift

IT之家7月24日消息 今天，微软宣布中国企业用户可以将企业就绪的红帽 OpenShift 容器平台灵活部署在由世纪互联运营的 Microsoft Azure 上。Microsoft Azure 将为采用红帽 OpenShift 开发、部署及运行 Kubernetes 容器平台的用户，提供与本地无缝衔接、高度一致的环境与体验，为企业用户提供在 Azure 上随时灵活扩展服务规模的便利，并可基于 Azure 智能云提供的 PaaS 服务、DevOps 开发运维一体化平台，提升开发、部署、运行容器的效率。

IT之家了解到，Microsoft Azure对红帽 OpenShift 容器平台 4.4 完成了技术验证。两者结合可以为容器用户在容器应用的开发、部署及运维提供与本地环境无缝衔接、高度一致的功能和操作体验。此外，用户还可以通过调用 Azure 提供的 PaaS 服务和 DevOps 开发运维一体化平台，让云端的容器开发及运维变得更加快捷方便。



微软实现了包括 Azure、 SQL Server 以及 .Net Core 对红帽企业 Linux 的全面支持。此外，微软与红帽共同研发了公有云 OpenShift 托管服务 Azure Red Hat OpenShift。目前，运行于全球版 Microsoft Azure 上的红帽 OpenShift 可以同时获得微软与红帽双方的联合技术支持。



安装指南，请参考 GitHub 相关代码仓库：

https://github.com/shadowmanportfolio/OCP4Workshop/blob/master/installation/upi/Openshift_on_Azure_China.md