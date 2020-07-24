华为海思推出自研非智能 ATV 电视芯片：28nm 工艺，搭配 Lite OS

IT之家7月24日消息 早期的电视处于CRT显像管时代，画面是通过电子枪发射电子束，再由屏幕显示出来。对显像管的管颈距离有要求，屏幕越大，电视机体积也越大。而现在，家用电视已经进入了液晶平板和OLED时代，显示技术带来的视觉感受越来越清晰、真实和沉浸。



但在全球范围，还有很多区域没有完成甚至没有计划进行电视信号的数字化改造，同时也有很多家庭无法承担智能电视费用，根据统计电视市场中每年还有30%左右是非智能电视，对性能要求不高，尺寸一般在40吋以下，分辨率为1080P或以下。

华为上海海思表示，海思智慧媒体产品面对非智能ATV市场最新推出了一款精品芯片，能够接收模拟电视信号，支持外接HDMI、VGA、CVBS等各种输入设备信号，也支持USB播放。

IT之家了解到，该非智能ATV芯片采用28nm工艺，搭配自研的CPU，同时集成了屏的时序控制（Timing controller，简称TCON）模块，画质水平全面提升，集成了自研的SWS音效，真正做到高集成度、高性能；搭配自研的实时操作系统Lite OS。



在这个产品档位上，由于功能比较简单，而且对价格更敏感，一般不需要更先进的工艺，当前主流工艺都还是40nm及以上的工艺。海思这颗ATV芯片集成自研的CPU和TCON功能，升级画质处理模块，同时将生产工艺提升到28nm：

整体性能比业界其他产品提升20%以上，同时散热表现极其优良

集成了TCON功能，可以让SoC直接搭配屏，有效降低了整机成本

芯片已经跟市面上当前所有的FHD/HD屏提前完成了适配，有效减少TV厂商的开发适配工作

其次，芯片采用自研轻量级实时Lite OS操作系统，超小内核（<100K）内存占用低，实时操作系统能够支持多进程同步处理，支持动态加载、分散加载，运行速度更快，能够给用户带来更好的操作体验。特别是有些地方电路不稳，经常停电，LiteOS更短的开机时间可以帮助客户不错过精彩内容。

这款精品芯片还免费提供自研的SWS音效，SWS音效的整体效果可以跟主流的环绕声音效相媲美，结合芯片画质的提升，带来更好的影音体验。