华为联合电子四院、京东方等发布《2020 智慧屏白皮书》

2020 智慧屏白皮书发布会在京召开，由中国电子技术标准化研究院（电子四院）、华为、长虹、美的、京东方等机构和企业共同组成的智慧屏白皮书工作组，于会上发布了《2020 智慧屏白皮书》。

白皮书主要阐述了智慧屏的演进变革、基础能力等基本概念，进一步提出完善智慧屏重点标准和检测认证体系的建设思路和建议，并呼吁各方开放合作，强化协同创新，支撑智慧屏产业的可持续健康发展。

电视产业发展至今，整体上经历了两次形态演进：从只具备单向接收功能的传统电视升级为可播放网络视听节目的互联网电视，再从互联网电视升级为具有操作系统、支持应用安装及多种人机交互方式的智能电视。

《2020 智慧屏白皮书》指出，智慧屏是智能电视的创新演进形态，是 AI 和 IoT 等新兴技术推动下的家庭智慧交互终端。在提供更高品质影音娱乐功能的基础上，智慧屏通过强大的算力、感知、互联能力，实现多模态自然交互和 loT 智慧家居控制等功能，为用户带来更加丰富、智慧、个性化的使用体验，构建起当代家庭的智慧中枢。

相较于上一代智能电视，智慧屏在人机交互、网络服务、终端联动等功能上实现了更多扩展，如通过骨骼关节点追踪精准识别用户的健身动作，通过分布技术实现毫秒级投屏等；在体验层面，由于搭载了智慧芯片和摄像头、拾音喇叭等组件，智慧屏拥有更强大的感知、“思考”能力，带来了从 “人看电视”到电视时刻关注着人、从单一影音输出到多场景自然交互的颠覆性人机关系变革，引领电视产业正式进入 3.0 时代。

《2020 智慧屏白皮书》指出，智慧屏产品需具备媒体信息呈现、媒体信息处理、端侧智能、多模人机交互、信息与场景感知、网络互连、设备协同、安全与隐私保护八项基础能力，这是中国电子技术标准化研究院首次对智慧屏基础能力给出的明确定义，后续也将成为业内区分智慧屏与普通智能电视的指导标准。

“八大能力”围绕音画质、智能交互、互联协同、安全性几方面展开定义，其中的媒体信息呈现以及处理能力，指智慧屏不仅能够为用户提供超高清、广色域等优质的影音体验，还可以根据用户和环境的变化提供更具个性化和适应性的媒体表现力，同时具备出众的计算硬件和智能媒体算法以支撑影音体验的持续升级。

具体来讲，智慧屏在搭载了高性能屏幕、扬声器等硬件的同时，还能通过智能芯片对音画质进行调优，如 MEMC 运动画面补偿技术可以通过 “插帧”提升低质片源的帧率，以此提高画面流畅度，消除运动模糊效应带来的不适感。华为智慧屏独有的 “声场建模”功能，能够通过声波探测房间结构，建立虚拟的空间声场模型，以自动匹配场景下的最佳音效方案。

端侧智能、多模人机交互、信息与场景感知是智慧屏区别于普通智能电视的核心能力，其中包括语音、视觉、决策等体系化的端侧 AI 能力，支撑智慧屏做到 “能听会说”，并可自主做出合适的行动决策。同时，智慧屏还需支持遥控器、手机、键盘等多设备操控，以及语音、手势等更加自然的多模态人机交互。

作为当代智慧家庭的控制中枢，网络互连、设备协同也成为智慧屏的必要能力，无论是通过端云协同，借助云计算与大数据体验在线游戏、电商购物、视频通话等便捷服务，还是通过物联网协议与智能家居设备保持高效全时连接、运行控制，互联协同都是用户通过智慧屏连接全场景智慧生活的基础，而最后一项安全与隐私保护能力，也将在上述场景中为用户的信息及财产安全保驾护航。