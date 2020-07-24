华为发布新一代 400GE 数据中心交换机

IT之家 7 月 24 日消息 周五，华为面向全球发布——华为 CloudEngine 16800 新一代 400GE 数据中心交换机。

华为 CloudEngine 16800 新一代 400GE 数据中心交换机的新平台硬件方面在极致工艺、高速信息传输损耗、单位 Gbit 功耗等领域取得技术突破，实现单机提供业界最大的 768 端口 400GE 交换容量；软件方面，提升设备集成度和网络可视化，满足智能时代新一代数据中心算力倍增和超大规模组网的需求。

同时，华为还和权威机构中国泰尔实验室共同宣布，华为新一代旗舰级数据中心交换机 CloudEngine 16800 满框 768 个 400GE 在蛇形组网下转发性能通过了严格检测。

新一代交换机的新光接口实现 400GE 光模块传输能耗降低 15%，传输距离提升 5 倍和 90% 光链路风险主动识别，确保算力永续。还实现网络零丢包，提升数据计算效率 27%，数据存储效率 30%。

同时，新一代智能无损数据中心网络实现计算、存储和业务三张网合一，降低 TCO30%。当前全球已有超 100 家数据中心完成零丢包智能无损网络的部署。

IT之家了解到，应对 400GE 部署带来数据中心规模的数倍增长，华为 CloudEngine 16800 新一代 400GE 数据中心交换机基于新智能运维，实现业界唯一 L3 级数据中心全生命周期自动驾驶网络，并在 1 分钟故障感知，3 分钟故障定位和 5 分钟故障修复的智能运维能力上实现未知故障提前预测，故障自动定位率提升到 98%，降低 OPEX 43%。