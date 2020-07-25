带有抗菌涂层：三星 Galaxy Note 20 Ultra 智能保护套曝光

IT之家 7 月 25 日消息 据 MSPoweruser 报道，三星将 在 8 月 5 日的 Unpacked 活动中推出包括Galaxy Note 20 系列在内的多款新品，同时近日推特爆料人士 @rquandt 也曝光了Galaxy Note 20 Ultra 的官方 Smart Clear View Cover 配件谍照。

从图片可以看到，这款保护套带有抗菌涂层。在目前新冠疫情的背景下，带有抗菌涂层的智能手机保护套会吸引更多的消费者购买。

IT之家了解到，三星 Galaxy Note 20 Ultra 将采用 6.9 英寸 Dynamic AMOLED Infinity-O 屏幕，拥有 WQHD +（3200×1440）分辨率与 19.3:9 长宽比，支持 120Hz 动态刷新率与 HDR10 +，覆盖第七代大猩猩玻璃；搭载 Exynos 990 处理器，配备 12GB 内存与 256GB / 512GB UFS 3.1 存储，内置 4500mAh 电池；前置 10MP f/2.2 摄像头，后置 108MP（f / 1.8）+12MP（f / 2.2）+12MP（f / 3.0）相机组合，支持 5 倍光学变焦、激光自动对焦、8K 视频录制等功能。

此外三星 Galaxy Note 20 Ultra 还支持双 SIM + eSIM、蓝牙 5.0、USB Type-C（Gen 3.2）、NFC、WiFi 6、无线 DeX 等功能，其全新 S Pen 响应时间为 9 毫秒，拥有人脸识别与屏幕指纹功能。

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