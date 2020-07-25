腾讯游戏：定制外挂占比过半，游戏黑产资产惊人

IT之家7月25日消息 腾讯游戏安全中心昨日公布了《2019 腾讯游戏安全年度报告》。

IT之家了解到，报告指出，2019 年无论是 PC 端游戏还是移动游戏，在外挂黑产的对抗上依旧保持激烈态势，外挂样本在更新频率和总体数量上都有一定增长。

同时，随着游戏对外挂的打击手段越来越严厉，游戏中高调恶性的外挂功能持续减少，更多的低调稳定的非显性外挂功能逐渐呈现，进而衍生出了 “带老板”“观战透视”“护航”等隐晦作弊方式。

此外，打金工作室黑产对游戏玩法以及对玩家在游戏内外的社交场景渗透更加深入，演变出更多的黑产获利方式和途径。

PC 端游戏外挂

报告指出，ACT（动作类）、STG（动作射击）品类游戏外挂占整体外挂功能的 88%。2019 年，高调恶性的显性功能大幅度减少，透视、模拟按键等非显性外挂功能处于长期持续对抗态势。

移动游戏外挂

与 2018 年相比，2019 年监测到的移动游戏外挂中，占比最大的依然是定制外挂，比 2018 年占比提升 3%，另外，破解版客户端作弊比 2018 年增加了 5%。

在 2019 年，STG（动作射击）游戏依然是移动游戏外挂分布最多的游戏类型，除了 STG 游戏外，PUZ（休闲类）、RAC（赛车竞速类）、MOBA（多人在线竞技类）、ACT（动作类）游戏较 2018 年出现了更多外挂。同时，移动游戏外挂对游戏的影响变得更加严重，影响到游戏中 PVE（玩家对电脑）和 PVP（玩家对玩家）玩法的外挂增加明显。