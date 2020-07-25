影院复工后仍有新片网播：你还会选择 PVOD 模式吗？

7 月 24 日，北京影院复工首日，国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室数据显示，当日全国票房达 1980 万元，复工以来大盘曲线出现明显上扬。

就在同一天，动作电影《征途》在爱奇艺独家上线，这是爱奇艺以单点付费模式、在第一时间窗口播出的第五部院线新片，与此前几部有所不同，《征途》投资近 3 亿元，体量更大，也更强调视觉效果，但在疫情影响下，这部原计划院线公映的影片最终以 PVOD 模式登陆爱奇艺。

截至发稿，《征途》在爱奇艺热度为 6995，位列电影热播榜第一名。《征途》与爱奇艺的相互选择背后，其实是 PVOD 模式的征途。但需要关注的是，当影院重启，PVOD 模式还存在价值吗？

《征途》的 PVOD 模式 “征途”

PVOD 模式即高端付费点播（Premium Video on Demand），对用户而言，通过付费能够于更短的时间窗口期、甚至是第一窗口期在流媒体平台获取院线新片。

疫情为全球电影市场按下了暂停键，在这一背景下，越来越多的影片寻求转向 PVOD 模式上线。环球影业《魔发精灵 2》《史泰登岛国王》、华纳《史酷比狗》、迪士尼《阿特米斯的奇幻历险》、派拉蒙《海绵宝宝：营救大冒险》均参与其中。爱奇艺也已有《肥龙过江》《我们永不言弃》《春潮》《婚姻故事》借由该模式面向用户。

院线停滞，流媒体向上爬了一大步。但需要注意的是，目前以 PVOD 模式在第一窗口期上映的多为中小体量影片，大制作少之又少。事实上，此前爱奇艺已与《征途》确定了网络版权购买，但影院迟迟难以复工，双方才开始探讨 PVOD 模式合作的可能。爱奇艺电影中心总经理宋佳在接受新浪科技等媒体采访时透露，双方的心理压力都很大——对巨人影业来说，“征途”IP 创立至今已有 15 周年，必须要在今年这个节点播出；从爱奇艺的角度看，相比此前几部影片，《征途》价格昂贵，能不能吃下如此大体量、强视觉效果的影片要打上一个问号，单片价格如何确定、用户是否愿意买单也是商议的重点。

宋佳形容合作的达成是 “痛下决心”。“影院开门后期待度较高的也许还是《唐人街探案 3》等影片，因为之前《征途》尚未进行宣传，市场热度可能没有那么高，这些情况都在考虑范围内，所以经过很长时间的谈判，我们决定试一下。”他解释称。

爱奇艺方面介绍，《征途》全片特效镜头占比达 80%，为了让用户观影体验更接近影院效果，爱奇艺与多家电视机厂商展开战略合作，制作了家庭版杜比视界和杜比全景声，有用户留下了这样的弹幕——“特效好牛”，但也有用户评论 “真的好贵”。

《征途》定价为 24 元，会员 12 元，比《肥龙过江》翻了一倍。谈及定价，宋佳坦言：“我们知道 6 块钱的事不会长久。”他称，定价综合了多方数据研究，出去大体量、很难合作的影片，将票房三、五亿以及在院线一般但网播不错的影片结合起来做判断，保证片方收益和院线基本持平，兼顾用户对价格的敏感度与接受度。他还透露，未来一些大体量的项目会考虑是与其他视频平台联合播放、共同定价。

影院重启后 PVOD 模式何去何从

7 月 20 日起，全国影院逐步恢复营业，多部影片宣布定档。既有《我在时间尽头等你》《荞麦疯长》等爱情题材影片，也有《1917》这样 “一镜到底”的战争题材作品，后者曾获第 92 届奥斯卡最佳摄影、最佳视觉效果、最佳混音三项大奖。一位用户告诉新浪科技：“《1917》是必须要在大银幕上看的电影。”

于是问题来了，影院重启后 PVOD 模式该何去何从，作为用户，你更愿意在影院还是家里看一部新片？

《囧妈》伤了很多影院人的心。一位影院工作人员在接受新浪科技采访时提到，尽管影院具备网络不可替代的观影优势，但头部影片转网首映将为其他影片的制作方提供一个信号，这对影视中下游的打击非常大，影院不仅没有一分钱的收入，前期的宣发投入也付诸东流。“作为从业者其实是很难受的，但我们左右不了。”

宋佳则认为，这只是把路拓宽了一些，却并不会影响到原本的路。“有些电影本身就适合先在院线上，但有些电影确实不太能找准时机和位置，那么网络可以给它以新的机会，我们没有排片危机，也更灵活和直接。”他并不希望爱奇艺版本的 PVOD 模式只是提供播出渠道，而是期待它可以发展为发行平台，在一次次的尝试中形成自由的影院排片概念和标准线。

“未来有可能一些影片是在影院上映，一些影片是在视频平台上映，它们的类型也是很多元的，只要符合这个模式，无论是国产片还是海外片，只要质量符合一定标准，其实都在我们的考虑范围内。”他还强调，互联网观影人群的颗粒度在一定程度上要比影院更精细，需要做好分类，全面触达。

尽管如此，与院线的冲突依然不可避免。在好莱坞传统电影院线的眼中，PVOD 模式无异于赤裸裸的背叛。不过，宋佳的态度相对乐观：“肯定是要磨合的，这个过程我们必须去经历，但我觉得走过去之后，整个电影行业一定是会更好的。”

电影行业分析人士闻笛指出，今后或许不再是内容寻找渠道，而是根据主流渠道的设定制作内容，但最终都是从 “好内容 + 好渠道 = 观众满足”这个关键点出发。“这么多年来，院线电影没有被电视、网络、长视频、短视频等形式颠覆，就说明‘70 元 + 黑暗环境 + 沙发座椅 + 顶级声光电 + 精品内容 + 2 个小时享受’的娱乐方式无法取代。”他说道。