索尼 Xperia 10 II 获得官方 Bootloader 解锁

IT之家7月26日消息 索尼Xperia 10 II是日本厂商索尼推出的最新中档智能手机，提供了索尼标志性的21:9长宽比屏幕，以及带有专用超广角和远摄传感器的后置三摄像头，搭载了骁龙665 SoC。

外媒xda-developers报道，现在索尼已经发布了Xperia 10 II相对应的内核源代码，并将其添加到其“开放设备计划”中，以促进第三方开发。而且，索尼已为解锁Xperia 10 II的bootloader（引导加载程序）添加官方支持。

索尼通过“开放设备”程序提供了AOSP构建指南，其中经验丰富的开发人员可以利用设备树作为基础，将流行的自定义ROM（例如LineageOS）移植到Xperia 10 II。但在没有解锁bootloader的情况下是无法引导自定义ROM甚至GSI的，现在官方支持后大大增加了可玩性。

与往常一样，你可以转到Sony在线Bootloader解锁门户，并按照要求的步骤操作以解锁Bootloader。如果你找不到确切的型号，则无需担心-索尼错误地将其列为“Xperia X10 II”。

IT之家网友需要注意的是，解锁Sony Xperia设备bootloader会擦除包含DRM密钥的调整区域（TA）分区。没有这些独特的因素，你将无法访问Sony专有的音频和视频功能，但至少Sony不再破坏相机的功能。另一方面，某些Xperia 10 II运营商版本可能不符合引导加载程序解锁的条件。你可以通过在默认拨号程序中拨打*#*#7378423#*#* 从服务菜单中进行验证，并在“服务信息”>“配置”>“根目录状态”下检查是否合格。