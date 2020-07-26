皮卡丘落户上海！宝可梦在上海成立全资玩具子公司

IT之家 7 月 26 日消息 据天眼查消息，宝可梦公司于 7 月 20 日在中国大陆成立了全资子公司 —— 宝可梦（上海）玩具有限公司，注册资本为 12000 万日元，公司注册地址为上海市长宁区娄山关路 83 号 26 楼 2663 室。该公司由 “宝可梦”亚洲地区商务总负责人伊藤憲二郎担任总经理，井内政雄担任监事，杉本敦司担任执行董事。

IT之家了解到，宝可梦公司最初在 1998 年由任天堂、Game Freak 与 Creatures 三家公司共同出资设立，当时的公司名为 “宝可梦中心公司”（ポケモンセンター株式会社）。2000 年更名为 “宝可梦公司”（株式会社ポケモン）。

以下是宝可梦（上海）玩具有限公司的经营范围：

一般项目：品牌管理；玩具、动漫及游艺用品 (电子游戏机、游艺机除外）、游艺及娱乐用品（电子游戏机、游艺机除外）、数字文化创意技术装备、日用百货、日用杂品、箱包、个人卫生用品、家居用品、皮革制品、办公用品、针纺织品及原料、模具、家用电器、金属制品、通讯设备、橡胶制品、眼镜（不含隐形眼镜）、厨具卫具及日用杂品、日用品、文具用品、体育用品及器材、服装服饰、鞋帽、化妆品、工艺美术品及收藏品（文物、象牙及其制品除外）、珠宝首饰、电子元器件、计算机软硬件及辅助设备的销售、佣金代理（拍卖除外）；货物进出口；知识产权服务（专利代理除外）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）