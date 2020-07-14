内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>游戏之家>游戏快报

腾讯、任天堂 @宝可梦大集结游戏 官方微博开通

2020/7/14 12:29:47来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月14日消息 6月底，腾讯游戏天美工作室群与株式会社宝可梦合作研发的《宝可梦大集结》在宝可梦新作发表会上正式亮相，本作将是宝可梦系列首款团队策略对战游戏。现在腾讯公司认证的@宝可梦大集结游戏 官方微博开通，但还未发布新的微博内容。

在游戏中，玩家们将以 5V5 的形式分为两个团队进行比赛，在限制时间内比对手团队获得更多的得分则获胜。比赛中玩家需要和队友互相协助，捕捉野生的宝可梦，让宝可梦提升等级完成进化，又或者是去击败对手的宝可梦。

《宝可梦大集结》作为一款全新的宝可梦对战游戏，系统简明又不失深度，同时还会考验玩家之间的团队配合与策略抉择。在地图上打倒野生宝可梦后即可得到分数。将收集到的分数带往对方得分点，即可加算为自己队伍的得分。

IT之家获悉，每场比赛开始时，宝可梦的等级均为 1 级，每次打倒野生宝可梦，都会获得经验值，进而升级。部分宝可梦到达一定等级后还可进化。培育宝可梦的过程中可以学到新招式。玩家可以在每场比赛中自由选择想要学习的招式。

以上均为研发中画面，仅供演示参考

《宝可梦大集结》游戏本身可免费游玩（部分游戏内容需付费购买），预定面向 Nintendo Switch 与智能手机平台（iOS / Android）推出。游戏正在全力制作当中，敬请期待。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：宝可梦腾讯任天堂

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    