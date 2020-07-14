腾讯、任天堂 @宝可梦大集结游戏 官方微博开通

IT之家7月14日消息 6月底，腾讯游戏天美工作室群与株式会社宝可梦合作研发的《宝可梦大集结》在宝可梦新作发表会上正式亮相，本作将是宝可梦系列首款团队策略对战游戏。现在腾讯公司认证的@宝可梦大集结游戏 官方微博开通，但还未发布新的微博内容。

在游戏中，玩家们将以 5V5 的形式分为两个团队进行比赛，在限制时间内比对手团队获得更多的得分则获胜。比赛中玩家需要和队友互相协助，捕捉野生的宝可梦，让宝可梦提升等级完成进化，又或者是去击败对手的宝可梦。

《宝可梦大集结》作为一款全新的宝可梦对战游戏，系统简明又不失深度，同时还会考验玩家之间的团队配合与策略抉择。在地图上打倒野生宝可梦后即可得到分数。将收集到的分数带往对方得分点，即可加算为自己队伍的得分。

IT之家获悉，每场比赛开始时，宝可梦的等级均为 1 级，每次打倒野生宝可梦，都会获得经验值，进而升级。部分宝可梦到达一定等级后还可进化。培育宝可梦的过程中可以学到新招式。玩家可以在每场比赛中自由选择想要学习的招式。

以上均为研发中画面，仅供演示参考

《宝可梦大集结》游戏本身可免费游玩（部分游戏内容需付费购买），预定面向 Nintendo Switch 与智能手机平台（iOS / Android）推出。游戏正在全力制作当中，敬请期待。