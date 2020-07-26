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微软 Win10 免费工具集 PowerToys v0.20 曝光：新增颜色选择器，7 月底发布

2020/7/26 16:25:38 来源：IT之家 作者：玄隐 责编：玄隐
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IT之家7月26日消息 微软名为PowerToys的免费系统实用工具套件从Windows XP时代复活，并于2019年5月引入Windows 10系统。可以用于高级用户调整和简化 Windows 操作，以提高效率。通过 Windows 10 shell 使用，同时让用户可以自定义各个工作流。

近期，微软Clint Rutkas宣布了新的PowerToys模块，称为“颜色选择器”，该模块将使Web开发人员可以选择光标下方的特定颜色。该工具将于7月31日随PowerToys 0.20版本一起发布，并且还将带来大量的错误修复。

IT之家获悉，颜色选择器模块将出现在主PowerToys UI上（如下面的屏幕截图所示），用户也可以使用专用热键访问它。激活后，该工具将使用户快速在其屏幕上测量十六进制颜色值并显示相应的RGB值。

微软在其GitHub论坛上详细介绍了此工具的基本功能：

  • 按下激活快捷方式时，会出现拾色器（可在设置中配置）

  • 拾色器跟随鼠标光标并显示光标下方的实际颜色

  • 向上滚动将打开“缩放窗口”，以获得更好的颜色选择精度

  • 左键单击将以预定义的格式将该颜色复制到剪贴板（设置）

  • 选择颜色时更改光标（可以关闭）

  • 颜色选择器可识别多监视器/多DPI。它遵循监视器的边界并始终保持在视图中（监视器顶部、底部、左侧、右侧的预定义安全区）

  • 将新的部分添加到设置中

  • 更新了安装程序以包含必需的文件

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关键词：PowerToysWindows 10微软

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