微软 Win10 免费工具集 PowerToys v0.20 曝光：新增颜色选择器，7 月底发布

IT之家7月26日消息 微软名为PowerToys的免费系统实用工具套件从Windows XP时代复活，并于2019年5月引入Windows 10系统。可以用于高级用户调整和简化 Windows 操作，以提高效率。通过 Windows 10 shell 使用，同时让用户可以自定义各个工作流。

近期，微软Clint Rutkas宣布了新的PowerToys模块，称为“颜色选择器”，该模块将使Web开发人员可以选择光标下方的特定颜色。该工具将于7月31日随PowerToys 0.20版本一起发布，并且还将带来大量的错误修复。

IT之家获悉，颜色选择器模块将出现在主PowerToys UI上（如下面的屏幕截图所示），用户也可以使用专用热键访问它。激活后，该工具将使用户快速在其屏幕上测量十六进制颜色值并显示相应的RGB值。

微软在其GitHub论坛上详细介绍了此工具的基本功能：