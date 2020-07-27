比亚迪「汉」 DM 加推尊贵型，8 月中旬开启交付

IT之家7月27日消息 7 月 12 日，比亚迪宣布 “全球超安全智能新能源旗舰轿车”汉正式上市，上市车型包含三款汉 EV 和一款汉 DM。全国综合补贴后，汉 EV 超长续航版豪华型售价 22.98 万元、汉 EV 超长续航版尊贵型售价 25.58 万元、汉 EV 四驱高性能版旗舰型售价 27.95 万元；汉 DM 四驱性能版豪华型售价 21.98 万元。

近期，比亚迪汽车销售有限公司总经理@比亚迪赵长江 在微博上表示，应广大用户需求，比亚迪汉DM加推尊贵型，下个月中开始与豪华型一起开启交付！

此前比亚迪宣布，汉 EV 超长续航版豪华型和汉 EV 超长续航版尊贵型 NEDC 综合工况纯电续驶里程为 605 公里；汉 EV 四驱高性能版旗舰型百公里加速 3.9 秒，是中国加速最快的量产新能源轿车；汉 DM 四驱性能版豪华型百公里加速 4.7 秒，是中国加速最快的插电混动轿车。

IT之家获悉，作为全球首款搭载刀片电池的轿车，汉 DM 搭载的动力电池采用 “七维四层” 高温稳定安全矩阵，汉车顶采用先进激光钎焊工艺，不仅如此，汉的 1500HS 热成型钢使用量（100 公斤），创中国量产车之最。此外，汉全系标配的 11 个安全气囊和 6 个摄像头、高效净化车内空间的超生化模式、“婴儿级”涂装清净新工艺。

在性能方面，搭载高性能高集成碳化硅 MOSFET 电机控制模块，汉 EV 四驱高性能版旗舰型零百公里加速仅需 3.9 秒，同时还实现了 32.8 米的全球同级别新能源轿车百公里制动最短距离、80 公里 / 小时的中国中大型轿车麋鹿测试最佳成绩。汉 EV 超长续航版的 NEDC 综合工况纯电续驶里程可达 605 公里，官方称还支持全球新能源车最高的能量回收效率、中国同级别量产车最低的风阻系数、双银镀膜挡风玻璃等节能降耗措施。作为中国加速最快的插电混动轿车，汉 DM 四驱性能版豪华型零百公里加速只需 4.7 秒，提供 81 公里的 NEDC 综合工况纯电续驶里程和超过 800 公里的综合续驶里程，并提供纯电、并联、串联、高速、能量回收五种动力模式选择。

比亚迪汉整体基于 Dragon Face 设计语言打造，外观造型采用双龙并型 · 性能美学设计语言，内饰采用环抱式品格设计语言。Dragon Face 凌厉前脸、蛟龙入海流线侧身、贯穿式龙爪尾灯等设计，烘托出中大型轿车的豪华气质。内饰设计以豪华为骨、传统为韵，左右对称的品字形布局营造出和谐大方的中式豪华内涵。内饰材质工艺、色彩纹理把握有度，Nappa 真皮、天然真木、真铝等高级材质恰到好处的使用，体现了中式豪华对尊贵、优雅、自然的独特追求。

比亚迪汉首发搭载手机 NFC 车钥匙功能，无论手机有电没电，有网没网，覆盖消费者用车全场景，轻轻一碰，轻松解锁，实现智能进入和启动。

IT之家了解到，汉搭载的 DiPilot 智能驾驶辅助系统囊括了比亚迪最新的 DiDAS 驾驶辅助技术。其中，ACC-S&G 停走型全速自适应巡航系统、CSC 弯道速度控制系统、FCW 前向碰撞预警系统、AEB-CCR 自动紧急制动系统、AEB-VRU 行人识别 / 保护系统、EBA 紧急制动辅助系统、ESS 紧急制动提醒系统、LDWS 车道偏离预警系统、LKS 主动式车道保持系统、HMA 智能远近光灯系统、TSR 交通标志智能识别系统为汉的全系标配！不仅如此，DiDAS 驾驶辅助技术强大的技术冗余，还可以后期升级的方式实现 ICC 智能领航系统、ICA 集成式自适应巡航系统、TJA 交通拥堵辅助系统等更高级别的功能。除此之外，汉 EV 超长续航版尊贵型和四驱高性能版旗舰型提供 BSD 盲点监测系统、LCA 并线辅助系统、RCTA 后方交通穿行提示系统、RCW 后向碰撞预警系统、DOW 开门预警系统等领先功能，后期更可通过升级实现 APA 全场景自动泊车功能。

DiPilot 智能驾驶辅助系统还包含 DiTrainer 教练模式，它可根据驾驶行为、路况、天气甚至驾龄等因素评测，选择性开启辅助驾驶功能。DiLink 3.0 智能网联系统通过智能语音升级和 DiUI 个性感升级，配合 15.6 英寸超高清 8 核自适应旋转悬浮 PAD，带来更智慧的 S 级豪华旗舰享受。