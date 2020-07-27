SpaceX 星际飞船挺过飓风来袭，将做静态点火测试

据外媒报道，美国太空探索技术公司 SpaceX 位于德克萨斯州的星际飞船工厂，以及在那里建造的最新全尺寸飞船原型成功地经受住了首次飓风和热带风暴的考验。

美国当地时间 7 月 25 日，飓风 “汉娜”在 SpaceX 设施以北仅数十公里处登陆，风速达每小时 145 公里。但令人感到欣慰的是，SpaceX 的工厂和星际飞船原型都没有受到太大影响，飓风在登陆八小时后迅速演变为威胁较小的热带风暴。

图：SpaceX 位于美国德克萨斯州的星际飞船工厂以及飞船原型 SN5 成功经受住了飓风考验

尽管如此，这些设施仍然面临着暴雨、阵风、低能见度以及飓风再次肆虐的威胁。SpaceX 原计划在 7 月 25 日举行的星际飞船原型 SN5 首次湿衣彩排 (WDR)和猛禽发动机静态点火测试都被迫推迟，该公司此前已将原定测试计划推迟了两周。

在天气、火箭、发射架和其他条件允许的情况下，SpaceX 可能终于有机会对 SN5 的猛禽 SN27 发动机进行静态点火测试，该发动机是在三个多星期前安装的。到目前为止，热带风暴汉娜在德克萨斯州南部和墨西哥向西移动时继续减弱。

对于 SpaceX 来说，在极端天气情况下测试星际飞船实际上可能具有重大意义，因为该公司最终可能需要提高超重型火箭和星际飞船的发射频率，这就要求它们具有全天候发射的能力。

然而，对于像 SN5 这样的早期原型来说，在大风暴期间进行测试弊大于利，因为这会混淆为未来测试和改进新原型机所需的关键数据和观察结果。现在，SpaceX 计划于美国当地时间 7 月 27 日对 SN5 进行 WDR 和静态点火测试，虽然当天仍可能伴有降雨，但飓风威胁将会消除。

鉴于最近计划发生了变化，星际飞船 SN5 的测试也变得无法预测，但如果火箭的静态点火测试成功，而且天气情况良好，SpaceX 有可能在几天后尝试进行 SN5 的首次悬空飞行测试。在飓风来袭之前，SpaceX 正准备对 SN5 进行快速的静态点火测试和 150 米高空飞行测试。

与此同时，SpaceX 及其承包商正在建设巨大的新组装大楼 (VAB，也被称为高舱)，用来组装即将开建的超重型火箭助推器原型。星际飞船 SN8 的组装工作也在顺利进行中，这是个升级版飞船原型，可能是首个集成整流罩、空气动力学控制面、全功能 header tank(用于装着陆推进剂的内部容器)和三个猛禽发动机的原型。这些设施和硬件也在飓风中毫发无损。