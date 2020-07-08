少 30 亿美元！美国会拒绝为 NASA 重返月球计划增加预算

7 月 8 日消息，据外媒报道，当地时间周二，美国众议院拨款委员会公布了 2021 财年的最新拨款法案，详细列出了美国所有商业、司法和科学机构的预算。该法案明年将为 NASA 提供 226.3 亿美元总预算，与 2020 年数额相同。然而，这比特朗普政府在总统预算申请中要求的 252 亿美元少了近 30 亿美元，这可能会对雄心勃勃的重返月球计划造成影响。

图：宇航员在月球上开采资源场景的渲染图

NASA 正努力推进 2024 年之前将人类重新送上月球的计划，该计划需要庞大的资金支持。在 2 月份提交的预算请求中，特朗普政府列出了其未来五年预算计划，以便为重返月球计划提供资金。该提案要求将 NASA 的预算增加到每年 260 亿或 270 亿美元，2023 年可能达到 286 亿美元。但众议院的拨款法案表明，国会不愿提供全额拨款。

这笔资金涉及到载人月球着陆器的开发，这是将宇航员运送到月球表面所需的关键技术。今年 4 月，NASA 授予蓝色起源、SpaceX 和 Dynetics 三家公司帮助研究月球着陆器概念的合同。总统的预算请求要求拨出 34 亿美元资金，但众议院拨款委员会只愿提供 6.282 亿美元。NASA 局长吉姆 · 布里登斯廷 (Jim Bridenstine)表示，这比该机构希望的拨款少了近 30 亿美元。

行星协会高级空间政策顾问凯西 · 德雷尔 (Casey Dreier)表示，虽然国会支出上限增加了，但幅度不大。此外，众议院拨款委员会为 NASA 提供的资金来自众议院为科学、司法和商业机构分配的一大笔资金。今年，众议院大幅增加了对司法部的拨款，以帮助解决警察改革问题，以回应黑人男子乔治 · 弗洛伊德 (George Floyd)在警察暴力执法过程中遇害一事。显然，国会需要将这笔资金重新分配到他们的优先事项上。

不过，众议院的拨款法案并非不可改变。众议院议员将审查拟议的法案，而参议院拨款委员会也将公布自己的预算法案，国会随后将协调两院法案，最终提出 NASA 明年的最终预算。这意味着，NASA 明年究竟能获得多少资金尚需等待。