荷兰最新一轮 5G 频谱拍卖完成，筹集 12.3 亿欧元

据外媒报道，荷兰最新一轮的 5G 拍卖共筹集到了 12.3 亿欧元，大大超过了约 9.15 亿欧元的拍卖底价。

在此次拍卖中，荷兰三大主要电信运营商——KPN、VodafoneZiggo 和 T-Mobile 均获得了 20 年的牌照许可，根据牌照规定，他们需要将 5G 网络覆盖范围扩展至 98% 的人口，并为客户提供最低 100Mbps 的速度。

具体来看，KPN 以 4.16 亿欧元获得了 700MHz 频段上的 20MHz 频谱，1400MHz 频段上的 15MHz 频谱以及 2100MHz 频段上的 40MHz 频谱。

同时，VodafoneZiggo 同样以 4.16 亿欧元获得了 700MHz 频段上的 20MHz 频谱，1400MHz 频段上的 15MHz 频谱以及 2100MHz 频段上的 40MHz 频谱。VodafoneZiggo 表示，这些新频谱将使其能够在 7 月底前基本实现全国范围覆盖，该公司早在 4 月份就已经推出了 5G 服务。

此外，T-Mobile 以 3.98 亿欧元获得了 700MHz 频段上的 20MHz 频谱，1400MHz 频段上的 10MHz 频谱以及 2100MHz 频段上的 40MHz 频谱。与其竞争对手相比，T-Mobile 在频谱方面处于整体领先地位，部分原因在于该公司在 2015 年收购了 Tele 2。

运营商们在拍卖中所得的 1400MHz 和 700MHz 频段频谱可以立即进行使用，但是 2100MHz 频段的牌照则将于明年正式生效。

荷兰运营商仍在等待获得 3.5GHz 频段频谱，而该频谱要到 2022 年初才会进行拍卖。