苹果遭起诉，AirPods 系列被指侵权多项专利

IT之家 7 月 27 日消息 据 Appleinsider 报道，一家名为 Koss 的公司正因无线耳机和音箱产品起诉苹果，并指控苹果目前几乎所有的音频产品系列都在侵犯其持有的专利。

该诉讼于 7 月 22 日在美国德克萨斯州韦科地区法院提起，在长达 34 页的诉讼书中，在 11 页的部分提到了 “Koss 的音频创新遗产”，他们在其中详细介绍了该公司 67 年的历史。在这一部分中，他们强调了各种工程成就、创造的产品和公司的基准。

与苹果面临的许多专利诉讼不同，Koss 并不是一家知名的专利巨头，而是一家生产耳机和其他音频配件的公司。

在诉讼中，Koss 称苹果侵犯了其多项专利，包括美国专利号为 10,206,025('025)、10,469,934('934)、10,491,982('982)和 10,506,325('325.)的这四项专利，这些专利总体上描述了涉及收发电路的无线耳机，使该设备能够从数字音频播放器、计算机或无线网络流式传输音频。Koss 公司认为，苹果公司通过销售 AirPods、AirPods Pro 和无线 Beats by Dre 耳机产品，部分或全部侵犯了这四项专利，给 Koss 公司造成了不可弥补的损害。

Koss 还表示，苹果公司在 2019 年就意识到了各种侵权行为，但故意无视这些侵权行为，并且在 Koss 与他们联系后继续这样做。

Koss 还声称，美国专利 10,298,451 也受到了侵犯。专利 "451" 讨论了配置无线设备以在无线网络上工作。Koss 再次指控苹果公司通过销售产品就违反了这一规定，不过这次他们提到了 HomePod 和 Apple Watch 也侵权。

值得一提的是，这些专利并没有详细说明任何具体的连接方法。而是用最模糊、最广泛的术语讨论了无线耳机和扬声器的一般概念。Koss 并没有具体说明任何具体的联网或连接方法，而是指控任何方法都侵犯了专利。

并且，上述有关专利都是在 2019 年授予 Koss 的，而苹果于 2007 年就发布了 iPhone 蓝牙耳机，AirPods 于 2016 年首次上市，比 Koss 的获得任何专利早了近三年。

IT之家了解到，Koss 要求，如果法院认定苹果公司有罪，那么苹果公司应该支付惩罚性和补偿性赔偿，赔偿金额是陪审团认定或法院评估的金额的三倍，因为是故意侵权。