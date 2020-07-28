OPPO Find X2/Pro 推送骁龙 865 GPU 驱动更新

IT之家7月28日消息 外媒xda-developers报道，将操作系统的内部组件模块化是一项巨大的工程，但结果将使未来的软件更新变得更容易执行。Project Treble就是安卓生态系统中努力的最好例子。当谷歌正在探索不同的方法来减少操作系统和内核的碎片化时，芯片制造商本身也在与OEM厂商合作，将低级驱动程序与Android操作系统本身脱钩，减少更新碎片化。

少数当前一代高通SoC芯片支持可更新的GPU驱动，可以像PC上的独立驱动更新一样进行安装。IT之家此前报道，小米已经对这一设计进行了调整，并在其中文应用商店发布了一款“GPU驱动更新器”应用，兼容搭载骁龙865的小米10、小米10 Pro和Redmi K30 Pro。

OPPO现在也为OPPO Find X2和Find X2 Pro发布了类似的骁龙865 Adreno 650 GPU驱动更新程序应用。

截止目前，OPPO的驱动更新程序（标注为“OplusGpudriver”）也只在国内提供下载。该应用的包名为com.plus.gpudrivers.sm8250.api29，最新构建版本号为0.0474.0。著名安卓开发者Isaac Chen已经成功地拿到了该APK文件，其中包含了一堆来自高通的GPU驱动以及OpenGL ES和Vulkan相关的库。

虽然APK文件也可以手动侧装到OPPO Find X2/X2 Pro的国际型号手机上，但据论坛用户反映，OpenGL版本并没有被递增。由此看来，OPPO Find X2系列的图形驱动只能在ColorOS的中文系统构建版本更新。

将GPU驱动与基础操作系统脱钩，无疑是安卓全面模块化的一大步。令人振奋的是，越来越多的OEM厂商正在利用新的驱动更新模式，尽管它还没有获得除GPU之外的不同硬件元素的支持。