媒体：ofo 总部已人去楼空，法院都找不到

IT之家 7 月 28 日消息 押金还没有退完，但 ofo 已经 “失联”。

据凤凰 WEEKLY 财经报道，目前 ofo 的官网、App、公众号，几乎一切公开渠道中的地址，都已经无法找到 ofo 的踪影。ofo 的客服电话也已无法接通，其 App 上的机器人客服只是重复回复 “请您耐心等待”。

报道称，ofo 公开过的办公地址为北京市海淀区中关村的理想国际大厦，后来又搬到了邻近的互联网金融中心，这两个地方如今早已没有 ofo 存在过的痕迹，ofo 两处新的办公地址一处早已人去楼空，另一处更是无人知晓 ofo 的存在。

除了用户，追缴货款的供应商也是无计可施。数据显示，ofo 的运营主体——东峡大通（北京）管理咨询有限公司的执行标的总金额约为 5.36 亿元。一份北京市昌平区人民法院 2020 年 5 月 9 日发布的执行裁定书显示，其在 2020 年初对被执行人东峡大通（北京）管理咨询有限公司（以下简称 “东峡大通”）予以线下查控及查找，未找到被执行人，也未能发现被执行人可供执行的财产。

据悉，目前有用户退押金的排名已超过 1500 万位，即使按 99 元最低金额计算，该项债务已近 15 亿元。有等待退款的用户调侃，2 天退款 90 人，等排到自己还要 572 年，往前翻的话那会儿还是明朝。

IT之家了解到，ofo 共享单车出行平台曾缔造了 “无桩单车共享”模式，2018 年因拖欠供应商货款被凤凰自行车起诉，同年被多家法院列为被执行人名单。