SpaceX 载人龙飞船定于 8 月 2 日返回地球，需 6-30 个小时

北京时间 7 月 28 日晚间消息，SpaceX 载人 “龙飞船”进入轨道已近两个月时间，如今美国宇航局（NASA）计划让 “龙飞船”于当地时间 8 月 2 日返回地球。

当地时间 5 月 30 日（北京时间 5 月 31 日凌晨），一枚 SpaceX“猎鹰 9 号”火箭在 NASA 肯尼迪航天中心 39A 发射台发射升空，将搭载两名宇航员的 SpaceX“龙飞船”太空舱送入轨道。

无论是对于 NASA，还是 SpaceX，这都是一次意义非凡的发射。自 2011 年 NASA 航天飞机退役以来，这是首次在美国本土进行的载人航天发射任务，标志着美国恢复将人类送往太空的能力。

与此同时，这也是 SpaceX 公司成立 18 年以来，首次进行载人航天发射任务。着标志着太空探索新纪元的开始，还是一个由商业公司领导的新纪元。

最新报道显示，在过去近两个的月时间里，“龙飞船”太阳能电池板状态良好。NASA 的两名宇航员鲍勃 · 贝肯（Bob Behnken）和道格 · 赫利（Doug Hurley）还在轨道上完成了四次太空行走，帮助在国际空间站外安装新电池。

如今，NASA 希望宇航员们能顺利返回，完成试飞的最后一个关键任务，安全降落在海洋中。不出意外，两名宇航员将于当地时间 8 月 2 日星期日下午返回。当然，最终的返航日期和具体时间，将在周三的 “返航准备评估”（RFRR）会上确定。

届时，会议将同时考虑飞船状况和天气影响等因素。返航的气象标准包括，风速小于 16.5 公里 / 小时、海面较为平静，且降雨概率低。对于载人 “龙飞船”的此次返航，在佛罗里达州周围的墨西哥湾和大西洋上，有七个可能的落水区域。

至于具体落在哪个水域，需要在脱离前大约 6 个小时做出；但是否真正脱离，最终的决定可能要到起飞前的最后几分钟才会做出。根据落水点的不同，机组人员在脱离后需要 6 个小时至 30 个小时才能返回地球。相比之下，两名宇航员达到国际空间站大约用了 19 个小时。

本此发射任务被称为 “Demo-2”，大约今年 8 月底，SpaceX“龙飞船”将执行 “Crew-1”任务，将运载三名 NASA 宇航员和一名日本宇航员。如果 “Crew-1”任务顺利完成，则 “Crew-2”最快将于 2021 年年中发射。