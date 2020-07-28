中国资源三号 03 星成功回传数据！当日接收 120GB

IT之家7月28日消息 7 月 26 日，由中国航天科技集团有限公司研制的资源三号 03 星成功回传数据。当日，中国遥感卫星地面站总计接收卫星数据 120GB，所有接收数据均在第一时间完成回传，处理情况正常。

资源三号 03 星相对于 01 和 02 星在卫星寿命、精度和效率方面又上了一个新的台阶。其中，星地测距精度提升为亚米级，升级卫星任务智能规划功能，大幅提高地面运控效率。卫星平台部分采用新型供电体制，不断增强控制系统稳定性和可靠性。同时，智能星务管理系统实现了对卫星的智能在线健康监测，保证卫星在轨可长寿命自主可靠运行。

资源三号03星于7月25日发射，属于我国空间基础设施“十三五”规划的卫星任务之一，与目前在轨的资源三号01、02卫星共同组成了我国立体测绘卫星星座。

7月26日上午，中国遥感卫星地面站密云站在第16圈次成功跟踪、接收到资源三号03星首轨下行数据。之后，喀什站也按计划成功完成资源三号03星数据接收任务。当日，中国遥感卫星地面站总计接收卫星数据120GB，所有接收数据均在第一时间完成回传，处理情况正常。

IT之家获悉，资源三号01、02卫星先后于2012年和2016年发射升空，均由中国遥感卫星地面站负责承担卫星数据接收任务。8年期间，地面站总计完成资源三号系列卫星数据接收任务2万余条轨道，接收数据量达到897TB，保证了我国高分辨率立体测绘数据的长期稳定获取。