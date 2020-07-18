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中国亚太 6D 通信卫星成功定点！将为亚太区域提供全天候服务

2020/7/18 17:07:19来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月18日消息 央视报道，2020 年 7 月 9 日 20 时 11 分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功将亚太 6D 卫星送入预定轨道，发射获得圆满成功。

7月17日晚，经过飞控试验队8天紧张有序的飞行控制，中国发射的亚太6D通信卫星成功定点于地球静止轨道东经134.5°在轨测试轨位，成功定点于134.5°E的测试轨位，太阳帆板二次展开正常，业务天线展开正常，电推进推力矢量调节机构解锁正常。后续在完成在轨测试工作后，最终将漂移至业务轨位134°E，并正式对外提供服务。

在轨运行期间，亚太6D通信卫星主要面向亚太区域用户提供全地域、全天候的卫星宽带通信服务，用以满足其海事通信、航空机载通信、陆地车载通信以及固定卫星宽带互联网接入等多种应用需求。

亚太6D通信卫星是一颗地球静止轨道高通量宽带通信卫星，由中国航天科技集团所属中国空间技术研究院抓总研制，卫星采用东方红四号增强型卫星平台(DFH-4E平台)研制，设计寿命15年。

IT之家了解到，亚太 6D 通信卫星是中国首个 Ku 频段全球高通量宽带卫星通信系统的首发星，同时也是中国目前通信容量最大、波束最多、输出功率最大、设计程度最复杂的民商用通信卫星，代表着中国高通量通信卫星研制能力已达到国际先进水平。

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关键词：卫星

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