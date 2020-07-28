天问一号火星探测器传回地月合影

IT之家 7 月 28 日消息 据中国探月工程微信公号 7 月 28 日消息，我国首次火星探测任务天问一号探测器目前飞行状态良好，能源平衡、工况正常，地面测控捕获及时、跟踪稳定，飞行控制和数据接收有序通畅，各项工作顺利开展。探测器已脱离地球引力影响范围，进入行星际转移轨道，飞离地球超过 150 万公里。

▲ 上图为 2020 年 7 月 27 日，天问一号探测器在距离地球约 120 万公里处拍摄的地月合影照片

7 月 27 日，天问一号探测器在飞离地球约 120 万公里处回望地球，利用光学导航敏感器对地球、月球成像，获取了清晰地月合影。在这幅黑白合影图像中，地球与月球一大一小，均呈新月状，在茫茫宇宙中交相辉映。

IT之家了解到，7 月 23 日 12 时 41 分，我国在海南岛东北海岸中国文昌航天发射场，用长征五号遥四运载火箭将我国首次火星探测任务 “天问一号”探测器发射升空，飞行 2000 多秒后，成功将探测器送入预定轨道，开启火星探测之旅，迈出了我国自主开展行星探测的第一步。探测器将在地火转移轨道飞行约 7 个月后，到达火星附近，通过 “刹车”完成火星捕获，进入环火轨道，并择机开展着陆、巡视等任务，进行火星科学探测。