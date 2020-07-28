索尼 A7S III 全画幅微单相机正式发布：支持 4K/120FPS 视频录制，售价 23999 元

IT之家 7 月 28 日消息 索尼刚刚发布了最新的全画幅微单相机 A7S III，采用了全新的 Bionz XR 芯片和 1210 万像素的 Exmor R 传感器。

索尼 A7S III 的规格并没有像佳能 R5 那样令人惊艳，A7S III 视频录制的分辨率上限为 4K，传感器仅为 1200 万像素，机身图像稳定系统纠正仅支持 5.5 档的，这些规格和五年前的 A7S II 是一样的。而佳能 R5 可以拍摄 8K 视频，拥有 4500 万像素的传感器，并拥有高达 8 档的防抖校正功能。

索尼显然很清楚这种对比，所以其强调 A7S III 能够在高达 409600 ISO 的条件下拍摄 4K 视频，动态范围超过 15 档。佳能 R5 的散热表现并不佳，索尼则表示，A7S III 由于采用了全新的内部散热结构，可以以每秒 60 帧的速度连续录制 4K 视频，最长可达一小时而不会过热。而且和前代产品一样，新相机能够在黑暗的条件下拍摄到几乎所有其他相机无法拍摄到的镜头。

A7S III 的传感器的物理像素要比更高分辨率的芯片大得多（索尼表示它们比 4200 万像素传感器上的像素大了 4 倍），这使得相机能够以更高的感光度进行拍摄，但这也意味着相机能够录制的最高分辨率视频是 4K，索尼至少要使用 3300 万像素的传感器才能进行 8K 录制。

A7S III 的 4K 最高可录制 120 帧 / 秒，1080p 最高可录制 240 帧 / 秒，支持 H.264 录制格式，也支持较新的 H.265 HEVC 格式，以获得更好的图像质量。用户可以直接在相机中拍摄 10 位 4:2:2 HLG HDR 视频，或将 16 位 RAW 视频传输到外部记录器。据悉，新的背照式传感器的高 ISO 性能比上一代更好，并拥有 759 个相位检测自动对焦点。这款相机具有索尼出色的实时眼睛自动对焦和跟踪功能，在所有模式下都支持，无论是静态照片还是视频。

索尼 A7S III 拥有全新的 944 万点取景器，这一点胜过佳能，其分辨率几乎是其他同类产品的两倍。此外，全新的全衔接式侧翻触摸显示屏也是索尼 Alpha 无反相机的首次。A7S III 有两个卡槽，都支持 UHS-II SD 卡和新的 CF Express A 型格式。索尼表示，A7S III 的电池续航时间比 A7S II 的电池长 60%。

最后，索尼表示，A7S III 已经全面重新设计了菜单系统，更容易通过触摸来浏览和控制。相机的菜单和设置也可以自定义为静态或视频，并在两者之间随意切换。

虽然 A7S III 肯定会是一款强大的摄像机，并且会让那些多年来一直在等待 A7S II 更新的人满意，但感觉索尼并没有像以前版本的 A7S 那样真正推陈出新。我们现在是否需要 8K 视频录制，索尼赌的是我们不需要，至少现在不需要，并且有信心 A7S III 将成为同级别相机中最好的 4K 视频相机。

IT之家了解到，索尼 A7S III 将于 9 月下旬上市，售价 23999 元。